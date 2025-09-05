台美官方政策對話機制明年+1 新增國防政策專案會議

倫敦金融時報5日報導，指台美國防官員上周曾於阿拉斯加密會，年底前還會有一項「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue）。學者也披露，根據2026年國防部公開預算書表，明年台美將新增「國防政策專案會議」，作為「雙邊國防部軍事議題的最上位平台」，國防部預計派出多達32人的代表團前往美國出席。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，根據2026年國防部公開預算書表，明年中華民國與美國間，在既有的「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）、「國防安全會談」（Defense Review Talks, DRT） 與「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue）等三大年度例行性對話之外，將再新增「國防政策專案會議」，作為「雙邊國防部軍事議題的最上位平台」，國防部預計派出多達32人的代表團前往美國出席。

除新增「國防政策專案會議」，揭仲指出，國防部本部也將從2026年至2028年，分3年編列高達4億7123萬元（1545萬美元） 的經費，執行新一輪的「台美國防部共同合作評估案」（JFD），2026年編列1億5250萬元。揭仲說，此評估案期程之長、金額之大，在雙邊「非軍事採購類」的交流計畫中，非常罕見，不排除是兩國國防部為推動更進一步之「行動計畫協調」，所做的準備。

這項「台美國防部共同合作評估案」，揭仲表示國防部公開預算書表中並未揭露更多的訊息，僅說明在去年時，雙方曾召開多場實體研討會，針對「國土防衛、封鎖想定、無人機作戰與情報交流」等多項議題進行研討，我方則由各聯參與軍種派員出席。

揭仲表示，目前在我國與美國的三大官方例行政策對話機制中，「蒙特瑞會談」層級最高，我方由國安會、國防部、外交部的高階官員出席，定位介於國家安全與軍事戰略層次之間的大政方針；「政治軍事對話」則是以外交為主要議題，但國防部也會派高階官員與會；「國防安全會談」則是聚焦於高層次的軍事議題，主要由雙邊國防部高層官員參與。在這三大政策對話機制之下，還有國防部各聯參與軍種司令部派員、以武器採購與軍售案為主的「專案政策會議」，再往下則是各軍種專案執行階層的會議。

揭仲說，2026年新增、作為「雙邊國防部軍事議題」最上位平台的「國防政策專案會議」，我方派遣人數多達32人、天數超過二個星期，共編列1540萬3千元的出國預算。雖然國防部公開預算書表未透露更多細節，但在我國防部長仍未能進入華府的情況下，研判應該會由國防部副部長率領部本部與參謀本部高階成員，與美國國防部相關成員，針對我國防安全與雙邊重大軍事合作事宜，進行深入、全面性的討論。

