中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處
國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機17架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域有9架次，及共艦9艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。
根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，4日上午7時35分至下午2時25分，在台灣海峽區域偵獲10架次中共主戰機及無人機；上午8時45至晚間8時40分，在西南空域偵獲7架次中共主、輔戰機及無人機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言