中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處

第一次在屏東大武營跳高塔的傘兵學員，每5人至少有2至3人，根本是閉著眼睛、或被教官給推出去的。傘兵搖籃大武營區遷移，50餘年來培育傘兵無數的兩座高跳塔，會不會被當廢鐵拆掉、賣掉？ 資深記者洪哲政帶領空降部隊弟兄們，回憶大家心中的這兩座高跳塔。

2025-09-05 07:30