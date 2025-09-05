中共28機艦船台海活動 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北5日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機17架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域有9架次，及共艦9艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，4日上午7時35分至下午2時25分，在台灣海峽區域偵獲10架次中共主戰機及無人機；上午8時45至晚間8時40分，在西南空域偵獲7架次中共主、輔戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 中共 國防部

台美國安官員阿拉斯加秘密會談 府：雙方關係良好、溝通順暢

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。總統府今...

台美官方政策對話機制明年+1 新增國防政策專案會議

倫敦金融時報5日報導，指台美國防官員上周曾於阿拉斯加密會，年底前還會有一項「政治軍事對話」（Political and ...

FT：顧立雄6月訪華府遭取消後 台美國防官員上周在阿拉斯加秘密會談

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。

傘兵學員們共同記憶 屏東大武營跳高塔能否轉型續命？

第一次在屏東大武營跳高塔的傘兵學員，每5人至少有2至3人，根本是閉著眼睛、或被教官給推出去的。傘兵搖籃大武營區遷移，50餘年來培育傘兵無數的兩座高跳塔，會不會被當廢鐵拆掉、賣掉？ 資深記者洪哲政帶領空降部隊弟兄們，回憶大家心中的這兩座高跳塔。

中研院學者：台海問題上 「俄羅斯因素」將更凸顯

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

美智庫：大陸極不可能攻台 美應減少「武統」假設的防務投資

隨著美國國會將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」三日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。

