FT：顧立雄6月訪華府遭取消後 台美國防官員上周在阿拉斯加秘密會談

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國金融時報報導，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談，台灣由時任國安會副秘書長的徐斯儉代表出席。本報系資料照片
英國金融時報報導，美國和台灣的國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談，台灣由時任國安會副秘書長的徐斯儉代表出席。本報系資料照片

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。

多位知情人士透露，美國國防部代理印太安全事務助理部長羅耶爾（Jed Royal），與時任台灣國安會副秘書長徐斯儉在安克拉治會面。

這項消息傳出之際，外界正質疑美國總統川普願意在多大程度上支持台灣，特別是川普正尋求與習近平舉行峰會，並推動結束貿易戰的談判。

此外，台灣國防部長顧立雄原訂6月赴華府與美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）舉行會議，但在川普與習近平6月初通話後突然取消。當時傳出，部分美國官員擔心，若允許顧立雄訪美，將削弱美中貿易談判，並損害川普爭取舉行川習會的努力。

歐亞集團中國主管蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示：「川普政府可能正試圖在安撫台灣，以及維持與中國達成貿易協議及舉行峰會的可能性之間尋求平衡。」但她也指出，如果這場國防會議以部長層級在大華府地區舉行，中方的抗議聲浪可能會更為強烈。

川普政府正等待國防部印太安全事務助理部長提名人約翰．盧（John Noh）獲參議院確認，羅耶爾則以首席副助理部長暫代其職。報導提到，徐斯儉2日轉任國安會諮詢委員，為國安會秘書長顧問吳釗燮提供建議。

一位美方官員表示，決定在阿拉斯加舉行會談是有意降低會議的曝光度。但他也指出，美方代表團成員的安排部分是由於美方自身的行程限制。

台灣官員與分析師指出，阿拉斯加會議層級較低，是因台北希望及時開會以向立法院提交軍購特別預算，而柯伯吉則趕著完成五角大廈2025年度「國防戰略」。五角大廈拒絕置評，台北方面也拒絕回應。

台北市中心全景，攝於8月15日。歐新社
台北市中心全景，攝於8月15日。歐新社

台美國安官員阿拉斯加秘密會談 府：雙方關係良好、溝通順暢

金融時報5日報導，就在中國大陸國家主席習近平舉行九三閱兵的前幾天，美國與台灣國防官員上周在阿拉斯加舉行秘密會談。總統府今...

台美官方政策對話機制明年+1 新增國防政策專案會議

倫敦金融時報5日報導，指台美國防官員上周曾於阿拉斯加密會，年底前還會有一項「政治軍事對話」（Political and ...

傘兵學員們共同記憶 屏東大武營跳高塔能否轉型續命？

第一次在屏東大武營跳高塔的傘兵學員，每5人至少有2至3人，根本是閉著眼睛、或被教官給推出去的。傘兵搖籃大武營區遷移，50餘年來培育傘兵無數的兩座高跳塔，會不會被當廢鐵拆掉、賣掉？ 資深記者洪哲政帶領空降部隊弟兄們，回憶大家心中的這兩座高跳塔。

中研院學者：台海問題上 「俄羅斯因素」將更凸顯

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

美智庫：大陸極不可能攻台 美應減少「武統」假設的防務投資

隨著美國國會將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」三日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。

