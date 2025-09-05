美智庫：大陸極不可能攻台 美應減少「武統」假設的防務投資
隨著美國國會將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」三日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。
南華早報四日報導，「史汀生中心」在題為「重新思考威脅：為何中國不太可能侵略台灣」的報告主張，無論從戰略、政治、經濟或實際軍事層面來看，都不會出現北京攻台情況，質疑華府誇大台海衝突威脅，合理化國防決策與定期增加國防預算。
美國參眾兩院今年編列十億美元資金，用於「台灣安全合作倡議」。這項倡議自二○二四年啟動，旨在協助強化台灣防禦能力。
史汀生中心國安改革計畫主任葛拉茨在報告中表示，應思考的合理問題是：為何兩岸現狀維持七十六年，中國至今沒有攻打台灣？
葛拉茨認為：「隨著時間推移，中國犯台的機率並不會上升，事實正好相反。隨著軍事與防禦科技的進步，北京成功的可能性幾乎每天都在降低。」
報告主張，嚇阻北京犯台最大因素是核武衝突的高風險，「美軍在模擬推演中發現，一旦陷入常規戰爭，領導人往往會有很強烈衝動，想要訴諸核武」。
報告指出，一旦台海爆發衝突，必然造成傷亡與人口減少，對中共造成政治危險。隨之而來「嚴重經濟後果」非但擾亂全球航運，還引發經濟制裁中國。
若從軍事來看，共軍攻打台灣將是「有史以來最大、最複雜的軍事行動」，比一九四四年「諾曼第登陸」更艱鉅，但北京仍可能採取許多不涉及全面攻擊的行動，例如海上封鎖與網路攻擊，作為「脅迫性外交」的一環。
