美智庫：大陸極不可能攻台 美應減少「武統」假設的防務投資

美國在台協會(AIT)今(4)日在臉書及官方IG曝光最新空軍版的「抗戰暨二戰勝利80年限定版乖乖」，由於封面人物為美籍前飛虎隊成員傑羅姆·西蒙(Jerome Simon)帥氣回首的畫像，讓網友大喊，在中國舉行抗戰勝利80周年閱兵式後，「真正的主角出現了！」AIT也強調此包裝主題，正好彰顯台美夥伴的合作精神。

2025-09-04 14:58