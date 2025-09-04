海巡署北部分署跨區聯防 築起護國神盾
因應中共九三閱兵及金馬海域嚴峻局勢，海洋委員會海巡署北部分署今天號令全軍，聯手艦隊及中部分署，展開「海上跨區聯防威力掃蕩勤務」，這次行動劍指挑釁，全面強化桃竹苗及三貂角外海防衛能量，鋪展銅牆鐵壁般的安全屏障，築起固若金湯的國家海疆防線。
這次行動由北部分署第一、二、三巡防區與中部分署第四巡防區指揮部聯合規劃，艦隊分署派出2000噸級「新北艦」、1000噸級「桃園艦」，搭配多艘巡防艇組成鋼鐵戰隊，總計6艘艦艇前推至24浬內外海域執行高強度巡弋。行動同步啟動雷達與監偵系統，全面掌握重點海域偵蒐範圍，展現跨區聯防威力掃蕩的嚇阻效應，形成強大震懾。
北部分署嚴正宣示，這次跨區聯防行動，不僅展現且驗證巡防區緊密協同與整合作戰的實力，更是回應嚴峻海上情勢的重要作為，透過高強度掃蕩巡護，向外界明確傳達「守護國安、維護治安、保護平安」的堅定立場；展現海巡署以鋼鐵意志守護國安、以不屈決心維護治安，誓以生命與艦砲築起國境海牆，展現「誓死守疆、決戰海域」的決心與力度。
海巡署呼籲，民眾如在海上遇緊急狀況，請立即撥打118海巡服務專線，海巡人員將以迅雷不及掩耳之勢抵達，堅決守護每一條生命、每一分財產，讓國人安居樂業，國土安如磐石。
