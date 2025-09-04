聽新聞
海拔千米雷達站 軍友社榮譽理事長李棟樑22度慰問
軍友社榮譽理事長李棟樑卸任後，仍持續以榮譽理事長身分勤跑部隊勞軍。他今天前往北部陽明山區，海拔1000公尺的嵩山雷達站，向當地官兵祝賀軍人節。空軍司令部指出，這是李棟樑從民國113年接掌軍友社以來，第22度到訪這座偏遠營區。
「我非常想念大家！」李棟樑表示，官兵們在交通不便的山區執行保衛國家的任務，確實辛苦了，今天特別向大家祝賀軍人節快樂。他預計今年冬天，再請外燴廚師上山，和弟兄姊妹們一起圍爐賀年。
副部長鍾樹明上將代表部長顧立雄致贈慰問品，表達對官兵的慰勉；空軍司令鄭榮豐上將也頒發團體加菜金。
