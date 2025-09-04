快訊

海拔千米雷達站 軍友社榮譽理事長李棟樑22度慰問

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰問高山站台戍守官兵。圖／軍友社提供
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰問高山站台戍守官兵。圖／軍友社提供

軍友社榮譽理事長李棟樑卸任後，仍持續以榮譽理事長身分勤跑部隊勞軍。他今天前往北部陽明山區，海拔1000公尺的嵩山雷達站，向當地官兵祝賀軍人節空軍司令部指出，這是李棟樑從民國113年接掌軍友社以來，第22度到訪這座偏遠營區。

「我非常想念大家！」李棟樑表示，官兵們在交通不便的山區執行保衛國家的任務，確實辛苦了，今天特別向大家祝賀軍人節快樂。他預計今年冬天，再請外燴廚師上山，和弟兄姊妹們一起圍爐賀年。

副部長鍾樹明上將代表部長顧立雄致贈慰問品，表達對官兵的慰勉；空軍司令鄭榮豐上將也頒發團體加菜金。

空軍司令鄭榮豐頒發加菜金給嵩山雷達站官兵。記者程嘉文／攝影
空軍司令鄭榮豐頒發加菜金給嵩山雷達站官兵。記者程嘉文／攝影

空軍 軍人節 李棟樑

相關新聞

海拔千米雷達站 軍友社榮譽理事長李棟樑22度慰問

軍友社榮譽理事長李棟樑卸任後，仍持續以榮譽理事長身分勤跑部隊勞軍。他今天前往北部陽明山區，海拔1000公尺的嵩山雷達站，...

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

美國在台協會(AIT)今(4)日在臉書及官方IG曝光最新空軍版的「抗戰暨二戰勝利80年限定版乖乖」，由於封面人物為美籍前飛虎隊成員傑羅姆·西蒙(Jerome Simon)帥氣回首的畫像，讓網友大喊，在中國舉行抗戰勝利80周年閱兵式後，「真正的主角出現了！」AIT也強調此包裝主題，正好彰顯台美夥伴的合作精神。

林賢順僅用35分鐘駕F-5E叛逃大陸 空軍為何錯失時機？

根據空軍解密檔案，空軍發現林賢順可能突破雷達漏洞叛逃後，合計出動8架戰機追不上林賢順，且當高雄勝利女神飛彈準備擊落林賢順時，他早已脫離飛彈射擊範圍，飛入福建海澄。 資深記者高凌雲經由解密檔案，還原1986年2月11日上午9時16分起，林賢順奪命半小時駕機叛逃的經過。

管中閔：政府不提抗戰勝利與台灣光復 因無真正的台灣意識

昨天九三軍人節，適逢抗戰勝利八十周年，但民進黨政府對二戰歷史的態度引發各方質疑，台灣大學前校長管中閔批評，政府不提抗戰勝利與台灣光復，原因是主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。國民黨主席朱立倫則強調，抗戰是中華民國政府領導的歷史事實，不容竄改扭曲，賴總統竟以戰敗國口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，是國人之恥。

暗批中共九三閱兵 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平

昨天是九三軍人節，賴總統昨早赴圓山忠烈祠主持秋祭，他隨後在臉書表示，今年是第二次世界大戰終戰八十周年，「八十年前的昨日，...

引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年

今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事...

