軍方：戰管負責廣播驅離 飛官不會與共機對話

中央社／ 台北4日電

軍事粉專「Taiwan ADIZ」近日披露一段疑似空軍飛官嗆共機錄音檔，空軍今天表示，此訊息與事實不符。軍方人士指出，廣播驅離是地面戰管責任，飛行員是訓練有素、紀律嚴明的個體，僅受令至指定區域執行驅離任務，且對罵易擦槍走火，不會輕易被刺激。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」近期發布一段音檔，內容顯示空軍飛官以無線電驅離共機時，痛斥共機飛行員「你們知不知道自由為何物？可悲啊」，引發網路議論。

空軍司令部今天對此表示，經查相關訊息與事實不符，空軍針對共機侵擾，皆依規定實施廣播驅離，並要求嚴守飛行紀律，確保空防安全。

軍方人士接受中央社採訪說明，廣播驅離是在（空軍作戰部）指揮室執行，飛行員僅接受命令到指定區域應對共機，並不會跟共機飛行員對話。

軍方人士說，實施廣播驅離的官兵階級為少校、上尉或士官，在未經長官授權下，不可能出現對罵情事；且長官也不會下這種指令，推測這段音檔若不是造假，可能是民航機與共機的對話紀錄。

軍方人士強調，空軍飛行員是訓練有素、紀律嚴明的個體，不會輕易受共機刺激而對罵，如果每一名飛行員都在空中對罵，「豈不形同潑婦罵街？」更容易擦槍走火引起無法想像的後果，是相當危險的舉措，空軍嚴格禁止這類行為。

