快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

聯合新聞網／ 綜合報導
乖乖推出空軍版「二戰暨抗戰勝利80年限定版乖乖」。圖擷自美國在台協會臉書
乖乖推出空軍版「二戰暨抗戰勝利80年限定版乖乖」。圖擷自美國在台協會臉書

中國大陸昨(3)日舉行抗戰勝利80周年閱兵式，美國在台協會(AIT)今日在臉書及官方IG曝光最新空軍版的「二戰暨抗戰勝利80年限定版乖乖」，由於封面人物為美籍前飛虎隊成員傑羅姆·西蒙(Jerome Simon)帥氣回首的畫像，網友直呼「真正的主角出現了！」，AIT也強調此包裝主題，正好彰顯台美夥伴的合作精神。

美國在台協會今日在社群媒體分享國防部與乖乖聯名的飛虎隊空軍版紀念版本乖乖，強調在印太地區，台美未來緊密相連，共享和平、穩定、繁榮與安全的願景。

對於封面主角為前飛虎隊成員傑羅姆·西蒙，AIT大讚有深意，認為以其肖像為包裝主題，正好能彰顯台美夥伴的合作精神，在紀念二戰結束80周年之際及今後的每一天，都必須銘記飛虎隊的故事。

據了解，該款「二戰暨抗戰勝利80年限定版乖乖」，還有陸軍及海軍版本，分別為乖乖玉米脆條（海老辣味）及孔雀香酥脆，目前都在販售中，而五香口味的空軍版算是壓軸推出。據立委羅美玲6月於臉書分享的貼文，陸軍版的乖乖可在全家便利商店及國軍福利總處購買。

AIT貼文吸引網友大讚「乖乖果然是國防產業」、「真正的主角出現了！」、「真正的戰勝國出來說話了！」、「真正有資格講話的人！推台美友好」，除了產品的創意獲肯定，還有不少人詢問可在哪裡購買。

AIT 乖乖 二戰 空軍 國防部 抗戰勝利 美國在台協會

延伸閱讀

台積工程師用公務機約砲偷吃女同事 同僚傳訊示警元配：說加班別相信

戴更基被控性騷！要求女學員表演2狗性交 臉書澄清：錄音被刻意剪接

盧秀燕拒選黨主席 林筱淇讚策略正確：能為國民黨做最大貢獻

房子遭侵占…法國女房東趁房客度假換鎖搶回 恐將面臨7年監禁

相關新聞

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

美國在台協會(AIT)今(4)日在臉書及官方IG曝光最新空軍版的「抗戰暨二戰勝利80年限定版乖乖」，由於封面人物為美籍前飛虎隊成員傑羅姆·西蒙(Jerome Simon)帥氣回首的畫像，讓網友大喊，在中國舉行抗戰勝利80周年閱兵式後，「真正的主角出現了！」AIT也強調此包裝主題，正好彰顯台美夥伴的合作精神。

林賢順僅用35分鐘駕F-5E叛逃大陸 空軍為何錯失時機？

根據空軍解密檔案，空軍發現林賢順可能突破雷達漏洞叛逃後，合計出動8架戰機追不上林賢順，且當高雄勝利女神飛彈準備擊落林賢順時，他早已脫離飛彈射擊範圍，飛入福建海澄。 資深記者高凌雲經由解密檔案，還原1986年2月11日上午9時16分起，林賢順奪命半小時駕機叛逃的經過。

管中閔：政府不提抗戰勝利與台灣光復 因無真正的台灣意識

昨天九三軍人節，適逢抗戰勝利八十周年，但民進黨政府對二戰歷史的態度引發各方質疑，台灣大學前校長管中閔批評，政府不提抗戰勝利與台灣光復，原因是主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。國民黨主席朱立倫則強調，抗戰是中華民國政府領導的歷史事實，不容竄改扭曲，賴總統竟以戰敗國口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，是國人之恥。

暗批中共九三閱兵 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平

昨天是九三軍人節，賴總統昨早赴圓山忠烈祠主持秋祭，他隨後在臉書表示，今年是第二次世界大戰終戰八十周年，「八十年前的昨日，...

引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年

今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事...

九三軍人節盤點五大支持國軍行動 賴總統：持續提升國防預算

今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍的五大方向行動，並重申將持續提升國防預算，明年度的國防預算，按照北約標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。