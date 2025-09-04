飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業
中國大陸昨(3)日舉行抗戰勝利80周年閱兵式，美國在台協會(AIT)今日在臉書及官方IG曝光最新空軍版的「二戰暨抗戰勝利80年限定版乖乖」，由於封面人物為美籍前飛虎隊成員傑羅姆·西蒙(Jerome Simon)帥氣回首的畫像，網友直呼「真正的主角出現了！」，AIT也強調此包裝主題，正好彰顯台美夥伴的合作精神。
美國在台協會今日在社群媒體分享國防部與乖乖聯名的飛虎隊空軍版紀念版本乖乖，強調在印太地區，台美未來緊密相連，共享和平、穩定、繁榮與安全的願景。
對於封面主角為前飛虎隊成員傑羅姆·西蒙，AIT大讚有深意，認為以其肖像為包裝主題，正好能彰顯台美夥伴的合作精神，在紀念二戰結束80周年之際及今後的每一天，都必須銘記飛虎隊的故事。
據了解，該款「二戰暨抗戰勝利80年限定版乖乖」，還有陸軍及海軍版本，分別為乖乖玉米脆條（海老辣味）及孔雀香酥脆，目前都在販售中，而五香口味的空軍版算是壓軸推出。據立委羅美玲6月於臉書分享的貼文，陸軍版的乖乖可在全家便利商店及國軍福利總處購買。
AIT貼文吸引網友大讚「乖乖果然是國防產業」、「真正的主角出現了！」、「真正的戰勝國出來說話了！」、「真正有資格講話的人！推台美友好」，除了產品的創意獲肯定，還有不少人詢問可在哪裡購買。
