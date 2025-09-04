快訊

2架次共機越中線擾北部空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北4日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，2架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機6架次（其中2架次逾越台灣海峽中線進入北部空域）、共艦5艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

93軍人節...國防部感謝北榮醫療團隊無私 守護癌症病童康復之路

93軍人節！國防部感謝北榮醫療團隊無私 守護癌症病童康復之路

中共49機艦船襲擾台灣 國軍嚴密監控

共軍九三閱兵前夕 23共機8共艦持續擾台

林賢順僅用35分鐘駕F-5E叛逃大陸 空軍為何錯失時機？

根據空軍解密檔案，空軍發現林賢順可能突破雷達漏洞叛逃後，合計出動8架戰機追不上林賢順，且當高雄勝利女神飛彈準備擊落林賢順時，他早已脫離飛彈射擊範圍，飛入福建海澄。 資深記者高凌雲經由解密檔案，還原1986年2月11日上午9時16分起，林賢順奪命半小時駕機叛逃的經過。

管中閔：政府不提抗戰勝利與台灣光復 因無真正的台灣意識

昨天九三軍人節，適逢抗戰勝利八十周年，但民進黨政府對二戰歷史的態度引發各方質疑，台灣大學前校長管中閔批評，政府不提抗戰勝利與台灣光復，原因是主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。國民黨主席朱立倫則強調，抗戰是中華民國政府領導的歷史事實，不容竄改扭曲，賴總統竟以戰敗國口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，是國人之恥。

暗批中共九三閱兵 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平

昨天是九三軍人節，賴總統昨早赴圓山忠烈祠主持秋祭，他隨後在臉書表示，今年是第二次世界大戰終戰八十周年，「八十年前的昨日，...

引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年

今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事...

九三軍人節盤點五大支持國軍行動 賴總統：持續提升國防預算

今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍的五大方向行動，並重申將持續提升國防預算，明年度的國防預算，按照北約標...

充滿違和感的軍人節秋祭 賴總統還是別再去忠烈祠吧

九三軍人節，絕口不提「抗戰」的賴清德總統，按例赴忠烈祠主持秋祭。充滿戀慕日殖情結的他，走進祭祀八年抗戰英魂的殿堂，是一大諷刺。尤其讓國軍感到不堪而疑慮：這個因個人意識型態，對護國軍史任意切割抹煞，還會在政治危機時出賣同志卸責的政客，多少人敢交付信任與忠誠？

