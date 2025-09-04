2架次共機越中線擾北部空域 國軍嚴密監控

昨天九三軍人節，適逢抗戰勝利八十周年，但民進黨政府對二戰歷史的態度引發各方質疑，台灣大學前校長管中閔批評，政府不提抗戰勝利與台灣光復，原因是主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。國民黨主席朱立倫則強調，抗戰是中華民國政府領導的歷史事實，不容竄改扭曲，賴總統竟以戰敗國口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，是國人之恥。

