前AIT武官建議 台軍基層強化自主判斷「打了就跑」

中央社／ 華盛頓3日專電

現代戰爭節奏快，遲疑就可能損及存活率。前AIT武官朴雄指出，台灣軍隊較集權，前線需等高層下令才行動，反應速度不足；不妨參考美軍「打了就跑」概念，讓基層具備自主判斷與執行能力，只有不斷射擊、移動，才能保命。

朴雄（Marvin Park）2023年至2024年出任白宮國家安全會議台灣事務主任，2016至2019年期間派駐美國在台協會（AIT）擔任海軍武官。他昨天接受中央社專訪，談美台軍事合作及對台灣防禦策略。

「如果你待在同一個位置，就無法存活。因為中國有衛星、飛機、無人機，他們會找到你，然後對你進行打擊」，朴雄說。他並建議台灣軍方調整文化及訓練方式，信任前線及基層能做出正確決定。

他特別提到美軍對最基層士兵傳達「打了就跑」（shoot and scoot）的概念，強調「去中心化指管」（decentralized command and control）及先取得任務參數的重要性。

「士兵必須射擊，然後移動；再評估，再射擊、再移動及隱蔽，才能存活；而不是等到上將或司令批准，才有動作」，他說。

任務參數方面，朴雄說明，台灣過去幾年購買反艦巡弋飛彈等大型武器，除了與移動式飛彈發射車和雷達單位配合，戰場上最基層的年輕軍官必須在取得任務參數後，能獨立執行決策。

任務參數可能是：發射攻擊後，一旦在電腦上偵測到中國軍艦，就應立即開火，隨即拆卸裝備並轉移位置，以確保武器效能最大化，並避免被敵軍反擊鎖定，也能提高存活率。

然而，他指出，「但你們的軍隊不是那樣訓練的。」

除了反應速度，朴雄也提醒台灣必須強化持久作戰能力。他說，台灣與烏克蘭不同，烏克蘭可以依靠鄰國波蘭運入補給，但台灣周圍環海。

台海可能布滿水雷、潛艦，各種封鎖。所以台灣必須在島上自給自足，才能持續作戰。他表示，製造先進飛彈太耗時，難度又高，台灣應投入生產大量無人機、子彈、火砲，並建立完整供應鏈，以繼續戰鬥，爭取時間。

「但如果只是等待、期盼及祈禱美國海軍或空軍送補給，那就是把勝負交給政治運氣，也許會發生，也許不會。我們不能把希望寄託在那裡。」

朴雄在軍中服役超過25年，2019年從台灣返美後，曾任美國海軍作戰司令部辦公室（OPNAV）的中國、台灣、北韓科長，及國防部長辦公室台灣小組（Taiwan Team）的高級軍事顧問。

他現任地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）高級副總裁，及大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐高級研究員，其中「美國全球戰略」由川普首屆任期的白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）共同創立。

相關新聞

暗批中共九三閱兵 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平

昨天是九三軍人節，賴總統昨早赴圓山忠烈祠主持秋祭，他隨後在臉書表示，今年是第二次世界大戰終戰八十周年，「八十年前的昨日，...

林賢順僅用35分鐘駕F-5E叛逃大陸 空軍為何錯失時機？

根據空軍解密檔案，空軍發現林賢順可能突破雷達漏洞叛逃後，合計出動8架戰機追不上林賢順，且當高雄勝利女神飛彈準備擊落林賢順時，他早已脫離飛彈射擊範圍，飛入福建海澄。 資深記者高凌雲經由解密檔案，還原1986年2月11日上午9時16分起，林賢順奪命半小時駕機叛逃的經過。

管中閔：政府不提抗戰勝利與台灣光復 因無真正的台灣意識

昨天九三軍人節，適逢抗戰勝利八十周年，但民進黨政府對二戰歷史的態度引發各方質疑，台灣大學前校長管中閔批評，政府不提抗戰勝利與台灣光復，原因是主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。國民黨主席朱立倫則強調，抗戰是中華民國政府領導的歷史事實，不容竄改扭曲，賴總統竟以戰敗國口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，是國人之恥。

引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年

今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事...

九三軍人節盤點五大支持國軍行動 賴總統：持續提升國防預算

今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍的五大方向行動，並重申將持續提升國防預算，明年度的國防預算，按照北約標...

充滿違和感的軍人節秋祭 賴總統還是別再去忠烈祠吧

九三軍人節，絕口不提「抗戰」的賴清德總統，按例赴忠烈祠主持秋祭。充滿戀慕日殖情結的他，走進祭祀八年抗戰英魂的殿堂，是一大諷刺。尤其讓國軍感到不堪而疑慮：這個因個人意識型態，對護國軍史任意切割抹煞，還會在政治危機時出賣同志卸責的政客，多少人敢交付信任與忠誠？

