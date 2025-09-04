管中閔：政府不提抗戰勝利與台灣光復 因無真正的台灣意識

昨天九三軍人節，適逢抗戰勝利八十周年，但民進黨政府對二戰歷史的態度引發各方質疑，台灣大學前校長管中閔批評，政府不提抗戰勝利與台灣光復，原因是主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。國民黨主席朱立倫則強調，抗戰是中華民國政府領導的歷史事實，不容竄改扭曲，賴總統竟以戰敗國口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，是國人之恥。

中華民國中央軍事院校校友總會昨在台北中山堂前舉辦「對日抗戰勝利八十周年」紀念大會，除了國防部前部長伍世文等七位退役上將出席外，更有現年已一○二歲的青年軍抗戰老兵李慶榮到場，接受致意。

管中閔致詞表示，現在這個政府，不提抗戰、不提國軍犧牲，不提抗戰勝利與台灣光復，這算什麼抗戰紀念？他痛批，政府會這樣，是因主政者沒有國家認同、沒有民族氣節、甚至沒有真正的台灣意識。

管中閔說，政府無法壟斷一切歷史話語權、解釋權，「政府不做我們做」，他呼籲民間一起傳遞抗戰勝利、台灣光復的光榮歷史記憶。

許久未公開露面的親民黨主席宋楚瑜說，若對日抗戰沒有取得勝利，不僅中華民國不復存在，台灣也不會重回中華民國版圖，「我們不僅是台灣人，也是中華民國國民，我們都熱愛台灣這塊土地，更應當重視台灣光復的這段歷史。」

桃園市長張善政昨表示，當中共透過電影、閱兵等方式，積極爭奪話語權，中華民國中央政府更要捍衛歷史真相，立場不能模糊，必須勇敢傳達給世界，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間。

張善政強調，「抗戰的旗幟，由國軍舉起；抗戰的勝利，由國軍贏得。這是血淚寫下的歷史，也是誰都抹不掉的真相。」

