暗批中共九三閱兵 賴總統：台灣不拿槍桿子紀念和平

聯合報／ 記者周佑政李人岳蔡晉宇陳宥菘／台北報導
賴總統（中）昨赴圓山忠烈祠主持秋祭，在臉書表示「台灣不拿槍桿子紀念和平」。記者余承翰／攝影
賴總統（中）昨赴圓山忠烈祠主持秋祭，在臉書表示「台灣不拿槍桿子紀念和平」。記者余承翰／攝影

昨天是九三軍人節，賴總統昨早赴圓山忠烈祠主持秋祭，他隨後在臉書表示，今年是第二次世界大戰終戰八十周年，「八十年前的昨日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰」，共同見證團結必勝、侵略必敗的血淚教訓。

中共昨舉行閱兵，賴總統則暗批表示，「台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平」。他並盤點政府支持國軍的五大方向行動，包括：續加薪、顧福利、新環境、護健康、減負擔，重申持續提升國防預算，明年度按照北約標準，已經達到ＧＤＰ百分之三點三二，並可望在二○三○年前達到ＧＤＰ百分之五，展現守護國家決心。

賴總統說，府會和全民一起，成為國軍最堅強的後盾，促成「用實力達到真和平」的目標。

今年是我國對日抗戰勝利八十周年，賴總統多以「終戰」談論這段歷史，在國內引發爭論。賴總統昨一早與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人，前往台北忠烈祠致祭。「奏國歌」時，賴總統、蕭美琴微開口唱國歌，韓國瑜、李鴻鈞則大聲唱國歌。

賴總統昨天臉書貼文仍未提及「對日抗戰」。對於第二次世界大戰終戰八十周年，他說，很欣慰的是，當初的軸心國，都成為了民主國家，不僅保障自由民主、奉行市場經濟、更在乎人權與法治，實現了繁榮與和平，廣受世界各國敬重；他衷心期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。

賴總統雖未點名評論中共閱兵，但他表示，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、布建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜等。他說，全世界追求和平、銘記二戰的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生；如果當初受到侵略的國家，無視人類文明的進程、走向相同的老路，只會讓世界感到惋惜、遺憾。

總統府、行政院及國防部昨未對中共九三閱兵作出評論與回應；民進黨表示，九三大閱兵是邪惡軸心嘉年華，紀念終戰的意義原本是民主戰勝獨裁，在中共主導下的九三大閱兵，卻成為了「國際獨裁展」，成為民主和平的最大威脅。

對於中國大陸國家主席習近平在天安門城樓上發表談話，陸委會透過書面表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。

終戰 賴清德 韓國瑜 李鴻鈞 忠烈祠 蕭美琴 中共閱兵 抗日戰爭 國防預算 對日抗戰勝利

