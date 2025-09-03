快訊

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

陸軍援引四行倉庫史實 強調中華民國才是抗戰主角

中央社／ 台北3日電

今天是九三軍人節，陸軍發布影片強調，國軍88年前堅守四行倉庫展現抗敵意志，延續到現今陸軍官兵戮力戰備整備，並結合客觀史實與不變的護國使命，強調中華民國才是抗戰時期奮勇抗敵的主角。

為紀念軍人節，陸軍司令部臉書社群平台再度推出形象影片，以「承先啟後、守護國家」為主軸，向民眾傳達國軍堅定捍衛國家安全與民主自由的決心。

陸軍指出，從88年前，國軍堅守四行倉庫的抗敵意志，延續到現今陸軍官兵戮力戰備整備，並結合客觀史實與不變的護國使命，強調中華民國才是抗戰時期奮勇抗敵的主角，誓言陸軍官兵傳承先烈的意志，守護國家安全。

陸軍說明，短片以青天白日滿地紅國旗開場，呼應四行倉庫保衛戰，當年先烈在極端艱困的環境下，以鋼鐵意志抵禦敵軍，激勵全國軍民團結抗敵。如今，這面國旗依舊屹立太平洋上、屹立在台灣飄揚，象徵守護民主與自由的決心，而「青天白日滿地紅的國旗，才是真正抵禦外敵、抗戰勝利的最佳印證」。

面對當前嚴峻的區域安全情勢，陸軍強調，官兵秉持與抗戰時期先賢先烈們「絕不退讓」的信念，持續以實際行動貫徹保家衛國使命，捍衛中華民國的自由與民主價值。

陸軍 抗戰 國軍

延伸閱讀

影／賴總統以「終戰」形容抗戰勝利 朱立倫：真的是國人之恥

紀念抗戰勝利話語權拱手讓中共 張延廷：民進黨白癡戰略

朱立倫：賴清德以戰敗國日本口吻形容抗戰勝利 國人之恥

全港學生國情知識大賽9000人參加 增加閱兵、抗戰題目

相關新聞

引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年

今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事...

九三軍人節盤點五大支持國軍行動 賴總統：持續提升國防預算

今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍的五大方向行動，並重申將持續提升國防預算，明年度的國防預算，按照北約標...

充滿違和感的軍人節秋祭 賴總統還是別再去忠烈祠吧

九三軍人節，絕口不提「抗戰」的賴清德總統，按例赴忠烈祠主持秋祭。充滿戀慕日殖情結的他，走進祭祀八年抗戰英魂的殿堂，是一大諷刺。尤其讓國軍感到不堪而疑慮：這個因個人意識型態，對護國軍史任意切割抹煞，還會在政治危機時出賣同志卸責的政客，多少人敢交付信任與忠誠？

影／賴總統以「終戰」形容抗戰勝利 朱立倫：真的是國人之恥

國民黨主席朱立倫今天在中常會重申抗戰是中華民國領導的，指賴清德總統用「終戰」形容是國人之恥。

批賴清德扭曲軍人節意義 張亞中：將台灣國家定位推向極危險

今年九三軍人節正值抗戰勝利80周年，孫文學校總校長張亞中批評，賴清德總統僅說終戰而未提抗日，這種刻意的忽視，無疑是對曾為...

出席秋祭忠烈殉職人員典禮 賴總統會後談九三軍人節：台灣不拿槍桿子紀念和平

「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」於3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，賴清德總統親臨主祭，副總統蕭美琴、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。