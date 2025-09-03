陸軍援引四行倉庫史實 強調中華民國才是抗戰主角

今天是九三軍人節，陸軍發布影片強調，國軍88年前堅守四行倉庫展現抗敵意志，延續到現今陸軍官兵戮力戰備整備，並結合客觀史實與不變的護國使命，強調中華民國才是抗戰時期奮勇抗敵的主角。

為紀念軍人節，陸軍司令部臉書社群平台再度推出形象影片，以「承先啟後、守護國家」為主軸，向民眾傳達國軍堅定捍衛國家安全與民主自由的決心。

陸軍指出，從88年前，國軍堅守四行倉庫的抗敵意志，延續到現今陸軍官兵戮力戰備整備，並結合客觀史實與不變的護國使命，強調中華民國才是抗戰時期奮勇抗敵的主角，誓言陸軍官兵傳承先烈的意志，守護國家安全。

陸軍說明，短片以青天白日滿地紅國旗開場，呼應四行倉庫保衛戰，當年先烈在極端艱困的環境下，以鋼鐵意志抵禦敵軍，激勵全國軍民團結抗敵。如今，這面國旗依舊屹立太平洋上、屹立在台灣飄揚，象徵守護民主與自由的決心，而「青天白日滿地紅的國旗，才是真正抵禦外敵、抗戰勝利的最佳印證」。

面對當前嚴峻的區域安全情勢，陸軍強調，官兵秉持與抗戰時期先賢先烈們「絕不退讓」的信念，持續以實際行動貫徹保家衛國使命，捍衛中華民國的自由與民主價值。

