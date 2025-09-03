快訊

引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
AIT臉書貼文紀念二戰結束80周年，文中附上AIT駐台北處長谷立言出席空軍前飛行員朱安琪，於碧潭空軍公墓的告別式，以紀念飛虎隊的非凡事蹟。圖／AIT臉書粉專
AIT臉書貼文紀念二戰結束80周年，文中附上AIT駐台北處長谷立言出席空軍前飛行員朱安琪，於碧潭空軍公墓的告別式，以紀念飛虎隊的非凡事蹟。圖／AIT臉書粉專

今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事紀念二次大戰歷史。

谷立言在文章中表示：「在紀念第二次世界大戰結束80週年之際，我們要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。其中，飛虎隊是最能體現這種無懼犧牲、勇往直前精神的典範之一。這支由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義。他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結。」

谷立言表示，前幾個月，他懷著莊嚴的心情出席了飛虎隊朱上尉的告別式。朱上尉以102歲高齡在美國辭世，是這支傳奇航空隊裡最後一位離世的隊員，而他的骨灰安厝於碧潭空軍烈士公墓。他的故事，是飛虎隊裡眾多以英勇和同袍情誼書寫的非凡事蹟之一。

谷立言並提到，很感謝花蓮的飛虎紀念館，謝謝他們致力保存這段攜手同心、捍衛自由的歷史遺產。

貼文中除了附上月前谷立言出席朱安琪於碧潭空軍公墓的告別式，以及他由參謀本部情報次長謝日升中將陪同，參觀花蓮空軍第五聯隊隊史館中，關於飛虎隊及中美空軍混合團相關史蹟的照片。

谷立言強調：「飛虎隊的事蹟提醒了我們對維護和平、繁榮與安全的長久共同承諾。」

AIT臉書貼文紀念二戰結束80周年，文中附上處長谷立言參觀花蓮空軍第五聯隊隊史館，關於飛虎隊及中美空軍混合團相關史蹟的照片。圖／AIT臉書粉專
AIT臉書貼文紀念二戰結束80周年，文中附上處長谷立言參觀花蓮空軍第五聯隊隊史館，關於飛虎隊及中美空軍混合團相關史蹟的照片。圖／AIT臉書粉專

AIT 美國 空軍 谷立言 美國在台協會

相關新聞

九三軍人節盤點五大支持國軍行動 賴總統：持續提升國防預算

今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍的五大方向行動，並重申將持續提升國防預算，明年度的國防預算，按照北約標...

充滿違和感的軍人節秋祭 賴總統還是別再去忠烈祠吧

九三軍人節，絕口不提「抗戰」的賴清德總統，按例赴忠烈祠主持秋祭。充滿戀慕日殖情結的他，走進祭祀八年抗戰英魂的殿堂，是一大諷刺。尤其讓國軍感到不堪而疑慮：這個因個人意識型態，對護國軍史任意切割抹煞，還會在政治危機時出賣同志卸責的政客，多少人敢交付信任與忠誠？

影／賴總統以「終戰」形容抗戰勝利 朱立倫：真的是國人之恥

國民黨主席朱立倫今天在中常會重申抗戰是中華民國領導的，指賴清德總統用「終戰」形容是國人之恥。

批賴清德扭曲軍人節意義 張亞中：將台灣國家定位推向極危險

今年九三軍人節正值抗戰勝利80周年，孫文學校總校長張亞中批評，賴清德總統僅說終戰而未提抗日，這種刻意的忽視，無疑是對曾為...

出席秋祭忠烈殉職人員典禮 賴總統會後談九三軍人節：台灣不拿槍桿子紀念和平

「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」於3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，賴清德總統親臨主祭，副總統蕭美琴、...

