引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年

今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事紀念二次大戰歷史。

谷立言在文章中表示：「在紀念第二次世界大戰結束80週年之際，我們要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。其中，飛虎隊是最能體現這種無懼犧牲、勇往直前精神的典範之一。這支由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義。他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結。」

谷立言表示，前幾個月，他懷著莊嚴的心情出席了飛虎隊朱上尉的告別式。朱上尉以102歲高齡在美國辭世，是這支傳奇航空隊裡最後一位離世的隊員，而他的骨灰安厝於碧潭空軍烈士公墓。他的故事，是飛虎隊裡眾多以英勇和同袍情誼書寫的非凡事蹟之一。

谷立言並提到，很感謝花蓮的飛虎紀念館，謝謝他們致力保存這段攜手同心、捍衛自由的歷史遺產。

貼文中除了附上月前谷立言出席朱安琪於碧潭空軍公墓的告別式，以及他由參謀本部情報次長謝日升中將陪同，參觀花蓮空軍第五聯隊隊史館中，關於飛虎隊及中美空軍混合團相關史蹟的照片。

谷立言強調：「飛虎隊的事蹟提醒了我們對維護和平、繁榮與安全的長久共同承諾。」

AIT臉書貼文紀念二戰結束80周年，文中附上處長谷立言參觀花蓮空軍第五聯隊隊史館，關於飛虎隊及中美空軍混合團相關史蹟的照片。圖／AIT臉書粉專

商品推薦