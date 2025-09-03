聽新聞
0:00 / 0:00
引用飛虎隊歷史 AIT處長谷立言貼文紀念二戰結束80周年
今天是軍人節，今年適逢抗戰勝利80周年，AIT台北處長谷立言透過官方臉書粉專，於傍晚貼出圖文，以空軍前飛行員朱安琪的故事紀念二次大戰歷史。
谷立言在文章中表示：「在紀念第二次世界大戰結束80週年之際，我們要向那些在戰場上犧牲生命的無數勇士致敬。其中，飛虎隊是最能體現這種無懼犧牲、勇往直前精神的典範之一。這支由美國志願者組成的航空隊與中華民國空軍並肩作戰，抵抗法西斯主義。他們的犧牲奉獻不僅守護了無數性命，更鑄就了雙邊至今深厚的友誼和團結。」
谷立言表示，前幾個月，他懷著莊嚴的心情出席了飛虎隊朱上尉的告別式。朱上尉以102歲高齡在美國辭世，是這支傳奇航空隊裡最後一位離世的隊員，而他的骨灰安厝於碧潭空軍烈士公墓。他的故事，是飛虎隊裡眾多以英勇和同袍情誼書寫的非凡事蹟之一。
谷立言並提到，很感謝花蓮的飛虎紀念館，謝謝他們致力保存這段攜手同心、捍衛自由的歷史遺產。
貼文中除了附上月前谷立言出席朱安琪於碧潭空軍公墓的告別式，以及他由參謀本部情報次長謝日升中將陪同，參觀花蓮空軍第五聯隊隊史館中，關於飛虎隊及中美空軍混合團相關史蹟的照片。
谷立言強調：「飛虎隊的事蹟提醒了我們對維護和平、繁榮與安全的長久共同承諾。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言