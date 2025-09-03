台灣與波蘭、烏克蘭業者簽MOU 深化無人機合作

快訊

中央社／ 華沙3日專電

台灣國防產業代表團前進波蘭，參加波蘭國際國防工業展（MSPO），在會中與波蘭、烏克蘭業者簽署合作備忘錄（MOU），聚焦無人機領域，為未來3方的國防技術交流與安全合作奠定基礎。

駐波蘭代表劉永健出席開幕活動，見證產業合作簽署儀式。台灣國防產業發展協會秘書長徐綬章率領訪問團，集結近20家國防產業業者，2日亮相MSPO展會，並舉辦企業對企業（B2B）商機媒合會，波蘭、烏克蘭及立陶宛等無人機廠商展現高度合作意願。

在會中，徐綬章代表台灣雷虎科技（ThunderTiger）與台灣卓越無人機海外商機聯盟，分別與波蘭台灣工商協會創辦人多博茲（Bartlomiej Dobosz），以及烏克蘭利維夫科技聯盟（Lviv Tech Cluster）代表迪米德（Dmytro Dymyd）簽署合作備忘錄。

劉永健表示，台灣、波蘭與烏克蘭在國防產業，特別是無人機領域合作，具有提升技術交流、擴展產業能量與加強安全夥伴關係的重要意義。台灣始終支持理念相近的民主國家，期盼3方進一步深化合作，共同促進和平、安全與民主價值。

波蘭國際國防工業展今年邁入第33屆，於2日至5日在基爾塞（Kielce）舉行，吸引35個國家、約800家國防產業業者參展。該展已成為歐洲僅次於英國、法國的第3大國防工業展會，被視為觀察歐洲安全產業合作趨勢的重要平台。

國防 波蘭 烏克蘭 無人機

