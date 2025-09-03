九三軍人節盤點五大支持國軍行動 賴總統：持續提升國防預算

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。記者林伯東／攝影
今天是九三軍人節賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍的五大方向行動，並重申將持續提升國防預算，明年度的國防預算，按照北約標準，已經達到GDP 3.32%，並可望在2030年前達到GDP 5%，展現守護國家決心。

賴總統表示，「全民敬軍，政府挺國軍！」國軍肩負起捍衛中華民國生存發展、守護台澎金馬人民安全福祉的重責大任。

賴總統說，身為三軍統帥，他深知：只有讓國軍沒有後顧之憂，才能專心守護台灣。

賴總統表示，這幾年，政府持續透過五大方向行動支持。包括續加薪：持續調整各項專業加給及地域加給、夜點費、膳食費等，讓付出獲得合理回報。顧福利：推動軍人定存調增方案、優先登機、擴增公托，讓福利更周全。

此外，賴總統指出，新環境：持續推動「興安專案」與「展興專案」，增建宿舍、翻新營區，讓生活與訓練環境更舒適。護健康：投入4.2億元添購軍醫院先進設備，推動士官兵心理諮商輔導，讓醫療與心理支持更周全。減負擔：放寬出國限制、廢除休假每日回報、取消踢正步，用減法思維，讓國軍制度跟上時代。

賴總統強調，更重要的，政府持續提升國防預算，展現守護國家的決心。明年度的國防預算，按照北約標準，已經達到GDP 3.32%，並可望在2030年前達到GDP 5%。

賴總統說，再次感謝全體國軍弟兄姊妹，不分日夜、全年無休保家衛國。政府會和全民一起，成為國軍最堅強的後盾。軍人節快樂。

今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍五大方向行動。圖/取自賴清德臉書
今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍五大方向行動。圖/取自賴清德臉書

國軍 軍人節 賴清德 國防預算

