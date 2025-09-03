九三軍人節盤點五大支持國軍行動 賴總統：持續提升國防預算

今天是九三軍人節，賴清德總統在臉書盤點政府支持國軍的五大方向行動，並重申將持續提升國防預算，明年度的國防預算，按照北約標準，已經達到GDP 3.32%，並可望在2030年前達到GDP 5%，展現守護國家決心。

賴總統表示，「全民敬軍，政府挺國軍！」國軍肩負起捍衛中華民國生存發展、守護台澎金馬人民安全福祉的重責大任。

賴總統說，身為三軍統帥，他深知：只有讓國軍沒有後顧之憂，才能專心守護台灣。

賴總統表示，這幾年，政府持續透過五大方向行動支持。包括續加薪：持續調整各項專業加給及地域加給、夜點費、膳食費等，讓付出獲得合理回報。顧福利：推動軍人定存調增方案、優先登機、擴增公托，讓福利更周全。

此外，賴總統指出，新環境：持續推動「興安專案」與「展興專案」，增建宿舍、翻新營區，讓生活與訓練環境更舒適。護健康：投入4.2億元添購軍醫院先進設備，推動士官兵心理諮商輔導，讓醫療與心理支持更周全。減負擔：放寬出國限制、廢除休假每日回報、取消踢正步，用減法思維，讓國軍制度跟上時代。

賴總統強調，更重要的，政府持續提升國防預算，展現守護國家的決心。明年度的國防預算，按照北約標準，已經達到GDP 3.32%，並可望在2030年前達到GDP 5%。

賴總統說，再次感謝全體國軍弟兄姊妹，不分日夜、全年無休保家衛國。政府會和全民一起，成為國軍最堅強的後盾。軍人節快樂。

