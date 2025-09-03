影／賴總統以「終戰」形容抗戰勝利 朱立倫：真的是國人之恥

國民黨主席朱立倫今天在中常會重申抗戰是中華民國領導的，指賴清德總統用「終戰」形容是國人之恥。

今天是九三軍人節也是對日抗戰勝利紀念日，中共搶抗戰勝利80周年話語權舉行擴大閱兵。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，中共想要竄改歷史，聲稱他們是抗戰中流砥柱、領導抗戰勝利完全不是事實，話鋒一轉接著更嚴厲批評賴清德總統，不願大肆慶祝，更用戰敗國日本的口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，真是國人之恥。

朱立倫表示紀念抗戰勝利80周年是非常重要的日子，國民黨為創建中華民國的政黨、領導抗戰的政黨，有責任慶祝、把歷史說清楚。國民黨舉辦一系列五項重要抗戰紀念與慶祝活動，明晚在晶華酒店將舉行國際酒會，歡迎各國好朋友共同迎來抗戰、二戰勝利及台灣光復80周年。

朱立倫強調80年前的抗戰，毫無疑問是中華民國政府領導，是中華民國國軍迎戰日軍，主要戰場不管是淞滬會戰、南京保衛戰、武漢會戰、長沙會戰，或抗戰後期國軍遠征軍到緬甸、印度跟英國合作，或是飛虎隊與美軍聯合作戰，都是對日抗戰與二戰的重要貢獻。批賴清德總統卻不願意大肆慶祝或紀念，僅以所謂「軍人節」為由做一些慶祝活動，這也不是中央主要大型活動，更糟糕的是賴總統竟然以戰敗國日本口吻，用「終戰」形容抗戰勝利、二戰勝利，這真的是國人之恥。朱立倫說若連自己都不願意承認中華民國歷史，不願意肯定300萬國軍先烈為國家犧牲奮鬥，不願意肯定數千萬國人捍衛國土的努力，最終迎來和平勝利，還用日本人口吻說「終戰」，這讓所有國軍、國人、先烈都汗顏。

今天是九三軍人節也是對日抗戰勝利紀念日，中共搶抗戰勝利80周年話語權，今舉行擴大閱兵。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，中共想要竄改歷史，聲稱他們是抗戰中流砥柱、領導抗戰勝利，完全不是事實。記者林俊良／攝影 國民黨主席朱立倫（左）今天在中常會表示，紀念抗戰勝利80周年是非常重要的日子，國民黨舉辦一系列五項重要抗戰紀念與慶祝活動，明晚在晶華酒店將舉行國際酒會，歡迎各國好朋友共同迎來抗戰、二戰勝利及台灣光復80周年。記者林俊良／攝影 國民黨主席選舉將於下個月舉行，國民黨主席朱立倫喊話交棒，並點名台中市長盧秀燕卻遭到婉拒。朱立倫今天主持國民黨中常會期間仍喊話持續努力絕不放棄。會後率黨務主管於黨部門口舉行中元普渡祭拜儀式。記者林俊良／攝影

商品推薦