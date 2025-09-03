批賴清德扭曲軍人節意義 張亞中：將台灣國家定位推向極危險

今年九三軍人節正值抗戰勝利80周年，孫文學校總校長張亞中批評，賴清德總統僅說終戰而未提抗日，這種刻意的忽視，無疑是對曾為國捐軀將士的傷害，也讓台灣人民在歷史記憶上被迫失語。同時，其偷換概念的做法，不僅扭曲軍人節的意義，更將台灣的國家定位推向極度危險的方向。

張亞中指出，軍人節是紀念1945年中華民族在8年抗戰中最終取得勝利的光榮時刻，台灣也因而光復，重回中國的懷抱。1945年9月2日，日本代表在東京灣「密蘇里號」戰艦上，向同盟國簽署無條件投降書，中國代表徐永昌上將亦在場簽署。

翌日，9月3日，國民政府正式宣布為「抗戰勝利紀念日」，舉國同慶，以昭示中華民族浴血奮戰的勝利，並向無數將士的犧牲致敬。這一天，不僅是近代中國的重要里程碑，更象徵中華民族在世界反法西斯戰爭中所作出的巨大貢獻。

然而，張亞中說，賴清德總統卻在主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」時，以「二次大戰終戰80周年」輕描淡寫帶過，完全未提及八年抗戰的歷史與意義。這種刻意的忽視，無疑是對曾為國捐軀將士的傷害，也讓台灣人民在歷史記憶上被迫失語。

張亞中說，更嚴重的是，賴清德將九三軍人節與「抗共」直接掛鉤。他在致詞中特別提到「九二海戰」與「八二三砲戰」，強調真正的和平來自於「抵抗侵略的決心與力量」，這裡的「侵略」指的就是對岸。這樣的論述卻將九三軍人節原本「抗日戰爭勝利」的歷史內涵，刻意轉換為民進黨長期操作的「抗中、反共」政治敘事。這種偷換概念的做法，不僅扭曲軍人節的意義，更將台灣的國家定位推向極度危險的方向。

張亞中說，九三軍人節本應是台灣與全體華人共同驕傲的日子，因為這是中華民族抵抗外來侵略、贏得尊嚴的日子。但在賴清德的敘事中，抗日的血淚史被消音，「台灣光復」的歷史意義被抹去，取而代之的是以「終戰」為名、以「反共」為實的台獨政治語言。這不僅是對歷史的背叛，更是對未來的傷害。

他批評，民進黨選擇自願放棄抗戰勝利的話語權，轉而站在日本侵略者的視角來敘述歷史，這不啻是數典忘祖。相較之下，中國大陸每年九三都以隆重儀式紀念抗戰勝利，凸顯歷史正義與民族尊嚴。台灣若在同一天卻只談「反共」，那在國際社會中，不僅無法彰顯正義，反而失去作為抗戰勝利國的道德制高點。

張亞中表示，九三軍人節提醒大家，沒有抗戰勝利，就沒有今日台灣的光復；沒有當年無數軍人的浴血犧牲，中華民族恐怕早已淪為亡國奴，台灣也將繼續陷於日本殖民的鐵蹄之下。正因如此，紀念抗戰勝利，不只是追思歷史，更是確認民族尊嚴與國家正當性的根源。

張亞中認為，台灣當然需要和平，但和平不能建立在歷史失憶與道德自廢的基礎上。如果台灣只以「反共」來定義和平，這種和平就既狹隘又脆弱，最終將使台灣在國際社會中失去尊嚴，並在戰略格局裡走向險境。真正的和平應該是建立在對歷史的尊重、對犧牲者的紀念，以及對正義的堅持之上。

他批評，賴清德的軍人節論述不僅是對歷史的扭曲與消音，更是對台灣尊嚴的傷害與對未來前途的危害。身為總統，卻放棄承擔歷史責任與民族記憶，實在有失格局與本分，令人深感遺憾與痛心。

