出席秋祭忠烈殉職人員典禮 賴總統會後談九三軍人節：台灣不拿槍桿子紀念和平
「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」於3日上午在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，賴清德總統親臨主祭，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及監察副院長李鴻鈞陪祭。
賴總統在總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，在主祭、陪祭、與祭人員就位之後奏國歌，隨後賴總統向國民革命烈士之靈位獻花。
在恭讀祭文後，賴總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表握手致意。
會後，賴總統在臉書表示，祝福國軍全體弟兄姊妹，九三軍人節快樂。台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平；而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念，更相信手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。
賴總統提到，今年，是第二次世界大戰終戰80周年。80年前的昨日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰，共同見證「團結必勝、侵略必敗」的血淚教訓。
賴總統認為，很欣慰的是，當初的軸心國，都成為了民主國家，不僅保障自由民主、奉行市場經濟、更在乎人權與法治，實現了繁榮與和平，廣受世界各國敬重。
他衷心期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。
法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、布建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜、標語文化等等。
賴總統表示，全世界追求和平、銘記二戰的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。如果當初受到侵略的國家，無視人類文明的進程、走向相同的老路，只會讓世界感到惋惜、遺憾。
賴總統指出，軍愛民、民敬軍是台灣的珍貴資產。今年開始，有超過2萬家的門市商店，在軍人節提供敬軍優惠，顯見國人對國軍的廣泛支持。期勉國軍全體弟兄姊妹，持續精進戰訓本務，繼續守護國家。相信全體國人攜手同心，一定可以促成「用實力達到真和平」的目標。
