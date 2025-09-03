朱立倫：賴清德以戰敗國日本口吻形容抗戰勝利 國人之恥

今年九三軍人節適逢對日抗戰勝利80周年，國民黨主席朱立倫今天表示，80年前的抗戰毫無疑問是中華民國政府領導，中共有參與，但不是主要的主戰場，這個歷史事實不容竄改，也不容扭曲。他也批評賴清德總統竟以戰敗國日本口吻，用「終戰」形容抗戰勝利、二戰勝利，是國人之恥。

朱立倫今在中常會指出，80年前的今天中華民國迎來抗戰勝利、二戰勝利，也終於贏來台灣光復。在中華民國歷史上，抗戰8年是最苦難、最辛苦、犧牲最多國軍與國人的戰役；在全國軍民的團結、與總裁蔣中正領導下，迎來勝利。

朱立倫說，紀念抗戰勝利80周年是非常重要的日子。國民黨作為創建中華民國的政黨、作為領導抗戰的政黨，有責任慶祝、把歷史說清楚。國民黨舉辦一系列五項重要抗戰紀念與慶祝活動，明晚在晶華酒店將舉行國際酒會，歡迎各國好朋友共同迎來抗戰、二戰勝利及台灣光復80周年。

朱立倫強調，80年前的抗戰，毫無疑問是中華民國政府領導，是中華民國國軍迎戰日軍。主要戰場不管是淞滬會戰、南京保衛戰、武漢會戰、長沙會戰，或抗戰後期，國軍遠征軍到緬甸、印度跟英國合作；或是飛虎隊與美軍聯合作戰，都是對日抗戰與二戰的重要貢獻。

朱立倫說，當年抗戰領導者就是蔣中正，也是唯一的領導者，領導的政黨是國民黨，中共有參與，但不是主要的主戰場，是由國民黨、國軍全面抗戰，領導勝利，這個歷史事實不容竄改，也不容扭曲。

朱立倫說，今天中共不斷想竄改歷史、扭曲歷史，聲稱中共是抗戰的中流砥柱，是領導抗戰的政黨，這完全不是事實，當年的歷史不容扭曲，更不容竄改。

朱立倫表示，面對抗戰勝利80周年，中華民國政府及賴清德總統卻不願意大肆慶祝或紀念，僅以所謂「軍人節」為由做一些慶祝活動，這也不是中央主要大型活動；更糟糕的是，賴總統竟然以戰敗國日本口吻，用「終戰」形容抗戰勝利、二戰勝利，這真的是國人之恥。

他批評，怎麼可以用戰敗國口吻來形容全民抗戰勝利，若連自己都不願意承認中華民國歷史，不願意肯定300萬國軍先烈為國家犧牲奮鬥，不願意肯定數千萬國人捍衛國土的努力，最終迎來和平勝利，還用日本人口吻說「終戰」，這讓所有國軍、國人、先烈汗顏。

朱立倫說，上午在接待外賓時，他強調國民黨作為創建中華民國的政黨 ，支持國防預算和國軍，毫無疑問。所以立法院上會期通過國軍加薪方案，希望對優秀年輕人願意投入國軍，在加給上提高到3萬元，這項法律總統也公布了，結果現在預算不編，又宣稱可能違憲，這樣的民進黨到底是為捍衛中華民國還是搞政治鬥爭？完全不顧國軍已到處宣傳要提升加給3萬元來號召年輕人從事軍職，或很多年輕人留在軍隊，這不是詐騙嗎？

朱立倫呼籲，真正要愛台灣、愛中華民國，就要支持國防預算，其中關鍵國軍待遇提升，更是不分朝野大家要一起支持。

