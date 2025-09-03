專家：九三閱兵驚雷1型飛彈 威脅美軍太平洋地區集結地

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中共93閱兵分列式展示巡弋飛彈群。圖／翻攝翻攝YouTune ＣＣＴＶ轉播畫面
中共93閱兵分列式展示巡弋飛彈群。圖／翻攝翻攝YouTune ＣＣＴＶ轉播畫面

共軍上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌今天表示，分列式中展示的軍備性質，可視為中共對美國在印太地區發展飛彈防禦能力劍指中國的回應，共軍可搭載戰術式核武的JL1驚雷1型空射型飛彈，對美軍在太平洋地區的集結地，或夏威夷或關島等外島，都將形成威脅。

舒孝煌表示，中共93閱兵有一大部分武器裝備，主要劍指美國，但作戰運用上，除無人機外，鷹擊系列的飛彈主要是針對美國近期在印太部署的飛彈防禦戰力，如美國與菲律賓合作的肩並肩演習所提供的飛彈系統、與澳洲軍演射試PRSM的500公里長程飛彈，並部署超音速反艦飛彈等。可視為中共對美國在印太地區發展飛彈防禦能力劍指中國的回應，向美宣示部署無用。

各種鷹擊系列的遠程反艦飛彈，包括鷹擊17，是東風17的衍生型；鷹擊21則是東風21D的衍生型，其他如鷹擊18、19型飛彈，將對美國航艦打擊群造成很大威脅，可能對美國航艦打擊群要接近第一到二島鏈都會遭這種遠程的反艦飛彈威脅。但他相信，前提是解放軍目標獲得與標定能力能支持其遠距打擊能力，在此前提下，美國海軍航艦打擊群或美軍在印太前緣如嘉手納或關島基地，雖已強調分散部署但數量不多的軍力，就可能遭中共這些新一代打擊能力的威脅。

他認為，共軍無人機應可支持這些作戰能力，據中共公開記者會宣稱，共軍現役無人機匿蹤效果極佳，印太周邊國家用美製雷達系統都難以偵測，如殲15，中共許多無人機傳聞已成為此型機的忠誠僚機的一部分，這些組合未來一且服役，對美軍都將是威脅，是各國空防非常大的挑戰。而如JL1驚雷1型空射型飛彈，曾掛載在轟6上，研判是東風21D的空射版，可攜核彈頭，解放軍空軍在戰略核三角裡插上一腳，相較於彈道飛彈或戰略核潛艦來說，戰力就算尚稱貧弱，但在中共準備從事大規模戰爭時仍有角色。此舉縱使無法直接威脅美國西岸，但對美軍在太平洋地區的集結或夏威夷或關島等外島，仍將形成威脅。

