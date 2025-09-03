快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

趙少康：賴總統真的敬軍愛軍 就編足預算為軍人加薪

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
資深媒體人趙少康。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人趙少康。圖／聯合報系資料照片

九三軍人節，為向國軍致敬，賴清德總統要求航空公司為今天搭機的軍人升等商務艙。中廣前董事長趙少康說，真的敬軍愛軍，要讓軍人有尊嚴、軍眷過好生活，賴清德就立即補足明年度預算，才是慶祝軍人節最好的禮物。

趙少康今天指出，總統「指導」民營國航的經營策略已經失格，這項所謂的禮遇有多少弟兄能享受？軍人犧牲自由保家衛國，又怎麼會稀罕這種虛華的安排？

趙少康說，立法院今年6月就三讀通過「軍人待遇條例」，規定明年元旦起，志願役加給從15000元提高到3萬元，並增加戰鬥部隊加給。為了提升國防戰力，在野黨主導為軍人加薪，民進黨立委不只全部反對，又玩釋憲這套把戲，行政院還違法不在明年度中央政府總預算中，編列軍人加薪需要的預算，要等釋憲結果出爐再決定要不要補足。

趙少康批評，因為賴清德挑釁對岸導致國軍戰備負擔沉重，兩岸煙硝也讓年輕人不願意投身軍旅，民進黨對立法院通過的軍人加薪法案處處杯葛、不甘不願，不只毀憲亂政，更踐踏軍人尊嚴。

趙少康說，軍人待遇條例三讀通過並經總統公告，立即有部分單位用「志願役加給至3萬元」來宣傳募兵，可見得的確對募兵是有吸引力的。他的父親說過一段話，讓他記憶深刻：世界上沒有一個強盛的國家是對軍人不好的。大幅提高志願役待遇與戰鬥部隊加給，本來就是國軍弟兄應得的。

他說，真的敬軍愛軍，要讓軍人有尊嚴、軍眷過好生活，賴清德就立即補足明年度預算，才是慶祝軍人節最好的禮物。

軍人節 趙少康 賴清德

延伸閱讀

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

颱風重創中南部...趙少康：核廢料難處理？光電板回收更難

普發現金1萬元「作業費10億」 趙少康：青鳥不領就夠

批改組換湯不換藥 趙少康：小打小鬧的內閣小風吹

相關新聞

朱立倫：賴清德以戰敗國日本口吻形容抗戰勝利 國人之恥

今年九三軍人節適逢對日抗戰勝利80周年，國民黨主席朱立倫今天表示，80年前的抗戰毫無疑問是中華民國政府領導，中共有參與，...

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。