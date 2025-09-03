趙少康：賴總統真的敬軍愛軍 就編足預算為軍人加薪

九三軍人節，為向國軍致敬，賴清德總統要求航空公司為今天搭機的軍人升等商務艙。中廣前董事長趙少康說，真的敬軍愛軍，要讓軍人有尊嚴、軍眷過好生活，賴清德就立即補足明年度預算，才是慶祝軍人節最好的禮物。

趙少康今天指出，總統「指導」民營國航的經營策略已經失格，這項所謂的禮遇有多少弟兄能享受？軍人犧牲自由保家衛國，又怎麼會稀罕這種虛華的安排？

趙少康說，立法院今年6月就三讀通過「軍人待遇條例」，規定明年元旦起，志願役加給從15000元提高到3萬元，並增加戰鬥部隊加給。為了提升國防戰力，在野黨主導為軍人加薪，民進黨立委不只全部反對，又玩釋憲這套把戲，行政院還違法不在明年度中央政府總預算中，編列軍人加薪需要的預算，要等釋憲結果出爐再決定要不要補足。

趙少康批評，因為賴清德挑釁對岸導致國軍戰備負擔沉重，兩岸煙硝也讓年輕人不願意投身軍旅，民進黨對立法院通過的軍人加薪法案處處杯葛、不甘不願，不只毀憲亂政，更踐踏軍人尊嚴。

趙少康說，軍人待遇條例三讀通過並經總統公告，立即有部分單位用「志願役加給至3萬元」來宣傳募兵，可見得的確對募兵是有吸引力的。他的父親說過一段話，讓他記憶深刻：世界上沒有一個強盛的國家是對軍人不好的。大幅提高志願役待遇與戰鬥部隊加給，本來就是國軍弟兄應得的。

他說，真的敬軍愛軍，要讓軍人有尊嚴、軍眷過好生活，賴清德就立即補足明年度預算，才是慶祝軍人節最好的禮物。

