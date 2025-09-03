快訊

郝龍斌：郝柏村多次堅拒九三閱兵觀禮 明言抗戰功績不能混淆

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌說，對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。圖／取自郝龍斌臉書
台北市前市長郝龍斌說，對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。圖／取自郝龍斌臉書

中共今舉行抗戰勝利80周年九三閱兵，國民黨前主席洪秀柱受邀觀禮。台北市前市長郝龍斌說，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親郝柏村出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。

郝龍斌今在臉書表示，郝柏村生前常說「歷史就是歷史，不能被扭曲。」父親在接受BBC中文網專訪時也指出「中國大陸官方在抗戰宣傳中，把國民黨與共產黨並列，同稱為抗戰的『中流砥柱』，這是不公道的。八年抗戰，正是由蔣委員長一人領導，沒有第二個人。」

郝龍斌說，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。他更在與老友聚會時明確表達立場「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆。」對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。

郝龍斌說，歷史提醒我們，戰爭帶來的是無可挽回的災難，唯有堅持和平，才是永遠的正道。

相關新聞

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

