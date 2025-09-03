郝龍斌：郝柏村多次堅拒九三閱兵觀禮 明言抗戰功績不能混淆

中共今舉行抗戰勝利80周年九三閱兵，國民黨前主席洪秀柱受邀觀禮。台北市前市長郝龍斌說，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親郝柏村出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。

郝龍斌今在臉書表示，郝柏村生前常說「歷史就是歷史，不能被扭曲。」父親在接受BBC中文網專訪時也指出「中國大陸官方在抗戰宣傳中，把國民黨與共產黨並列，同稱為抗戰的『中流砥柱』，這是不公道的。八年抗戰，正是由蔣委員長一人領導，沒有第二個人。」

郝龍斌說，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請父親出席，他始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。他更在與老友聚會時明確表達立場「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆。」對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。

郝龍斌說，歷史提醒我們，戰爭帶來的是無可挽回的災難，唯有堅持和平，才是永遠的正道。

