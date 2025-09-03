【重磅快評】不提抗日 賴清德別在忠烈祠消費英靈

快訊

聯合報／ 主筆室
賴清德總統（中）上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，總統府秘書長潘孟安（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）一同出席。記者余承翰／攝影
九三軍人節，絕口不提「抗戰」的賴清德總統，按例赴忠烈祠主持秋祭。充滿戀慕日殖情結的他，走進祭祀八年抗戰英魂的殿堂，是一大諷刺。尤其讓國軍感到不堪而疑慮：這個因個人意識型態，對護國軍史任意切割抹煞，還會在政治危機時出賣同志卸責的政客，多少人敢交付信任與忠誠？

忠烈祠裡供奉自開國革命、討袁、護法、東征、北伐、剿匪、討逆、抗日、戡亂、古寧頭戰役、南日島戰役、大陳島戰役、海南島戰役、東山島戰役、一江山戰役、八二三炮戰、泰緬孤軍以及六一九砲戰，至國民政府遷台後各時期的殉職官兵暨死難軍民共40萬餘人。

蔣介石政權直到1970年代都還在積極整備，以台灣為反共復國基地，陸續執行軍事計畫。行動失敗陣亡官兵，也都入祀在內。忠烈祠供奉的護國英靈絕大部分是基於「一個中國」史觀的「國軍」，包括賴政府承認的九二海戰、八二三砲戰等保台戰爭。賴清德不認同「憲法一中」，配得上以「總統」之名，為英魂上香祝禱嗎？為了作總統，賴清德就像是費心搶奪遺產，跑到別人祠堂裡亂認公媽牌。

以往，民眾只是觀察扁蔡兩位總統在忠烈祠有沒有唱國歌，並不會因為國族認同質疑其正當性。但賴清德是用侵略者、戰敗國的終戰史觀徹底將國軍護國歷史扭曲。為了反中，賴清德討好美國不成，退而獻媚日本，連起碼的國家尊嚴都不要了。他站在忠烈祠裡，就像地板上的髒鞋印，不潔又違和。

賴清德在慶祝九三軍人節的臉書文上，再次「蓋牌戰敗」。他提到「我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰…….。」事實上，那份文書的正式名稱是「《降伏文書》（Japanese Instrument of Surrender；日語：降伏文書）是正式確認日本帝國投降的書面協議，標誌二戰敵對行動結束。

中華民國作為戰勝國，為什麼總統要避談「降伏文書」四個字？就在美國的9月2日，美日代表在簽署「降伏文書」的密蘇里號上紀念太平洋戰爭結束80週年。日本沒有迴避歷史，現場乃至新聞都提到這四個字。賴清德是因抗中還是戀殖情結，怎麼對日本如此病態卑微，處處作小伏低？

承認「中華民國曾領導抗戰」並不會否定台灣主體性。相反，它是台灣連結國際反法西斯戰爭史的重要一環。尊重歷史闡述抗戰的價值，才能讓全球在紀念二戰時看到中華民國的現實存在。

諷刺的是，賴清德不敢在侵略者面前彰顯反侵略勝利，卻又理直氣壯反嗆中國「台灣不拿槍桿紀念和平」，雙標黨連批判侵略者都有雙重標準。更荒謬的是，今年歐美紀念「反西斯戰爭八十年，賴總統卻用「類法西斯」實踐他更大的民主，慘遭更大更大的民主懲罰唾棄。

歷史不是權力投機者為皇袍加身可任意剪裁。賴清德還是別再去忠烈祠，那裡不是靖國神社。

