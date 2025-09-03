郝龍斌：九三閱兵中共過去多次邀請 郝柏村始終堅拒

中共今天舉行九三閱兵，前台北市長郝龍斌說，中共過去舉辦九三閱兵多次邀請父親郝柏村出席，但他父親始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與。郝柏村更在與老友聚會時明確表達立場，「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆」。

前國民黨主席洪秀柱上午出席中共九三閱兵，並現身於北京天安門城樓。

郝龍斌透過臉書表示，抗戰真相不容抹滅，和平才是永遠正道。今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80週年。他父親郝柏村生前常說，「歷史就是歷史，不能被扭曲」。

郝龍斌說，他父親接受BBC中文網專訪也指出，中國大陸官方在抗戰宣傳中，把國民黨與共產黨並列，同稱為抗戰的「中流砥柱」，這是不公道的。「八年抗戰，正是由蔣委員長一人領導，沒有第二個人」。

郝龍斌也表示，中共過去舉辦九三閱兵，多次邀請他父親出席，他父親始終堅決拒絕，還勸軍中同袍勿參與，更在與老友聚會時明確表達立場，「抗戰功績屬於中華民國，不能被錯置或混淆」。

郝龍斌認為，對日抗戰勝利，是中華民族歷史上極為重要的一頁。沒有這場勝利，台灣不可能回到中華民國的懷抱。歷史提醒大家，戰爭帶來的是無可挽回的災難，唯有堅持和平，才是永遠的正道。

商品推薦