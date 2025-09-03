紀念抗戰80周年 管中閔批政府無作為 因「主政者沒有真正台灣意識」

今天是九三軍人節，中央軍事院校校友等團體在台北市舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，台大前校長管中閔在致詞時批評，現任的政府，不提抗戰、不提國軍的犧牲，這叫什麼紀念？他批評，政府會如此，是因為主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。

今天是九三軍人節，中華民國中央軍事院校校友總會在台北中山堂前舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，除了國防部前部長伍世文等7位退役上將出席外，更有現年已102歲的青年軍抗戰老兵李慶榮到場，接受各軍系社團的致意。

現場邀集中央軍校校友總會各社團、團結自強協會等團體，主辦單位統計約600人與會，現場並有軍事重演團體穿著抗戰時期軍服，重演八百壯士堅守四行倉庫及女童軍楊惠敏送國旗的故事，當現場揚起國旗時，引起全場會眾高聲歡呼，並且一同起立合唱國旗歌，帶動活動高潮。

台北市副市長林奕華代表市長蔣萬安與會，台灣大學前校長管中閔也出席這項活動，幾乎坐滿全場。管中閔致詞時表示，抗戰前輩不計代價的犧牲，就是為了保護中華民國而戰，我們不能忘記國軍前輩的犧牲與英勇，只要有國軍在，中華民國國旗就會繼續飄揚。

話鋒一轉，管中閔質疑，現在這個政府，不提抗戰、不提國軍的犧牲，不提抗戰勝利與台灣光復，這算什麼抗戰紀念？

管中閔質疑，政府更不舉辦任何紀念活動，音樂會中甚至沒有抗戰歌曲，昨天的軍人節大會也沒有提到國軍的犧牲、沒有提到抗戰勝利，這叫什麼紀念？

他痛批，政府會這樣，就是因為主政者沒有國家認同、沒有民族氣節、甚至沒有真正的台灣意識，他們的心態是不是可悲？可恥？

管中閔說，政府無法壟斷一切歷史話語權、解釋權，「政府不做我們做，政府要抹去我們大家一起傳遞」，呼籲民間一起傳遞光榮抗戰勝利、台灣光復的歷史記憶。

已經表態競選國民黨主席的前立委鄭麗文也到場，並在前黃復興黨部主委季麟連的引薦下，巡迴在場各團體致意，獲得相當熱烈歡迎，也有不少與會者爭相和她合照留念。 中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫時，活動達到最高潮。記者林俊良／攝影 中央軍事院校校友等團體在台北市舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，表態競選國民黨主席的前立委鄭麗文到場，並在前黃復興黨部主委季麟連的引薦下，向在場各團體致意。記者李人岳／攝影 中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動由中全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文（前）代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花。記者林俊良／攝影

