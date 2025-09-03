快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

紀念抗戰80周年 管中閔批政府無作為 因「主政者沒有真正台灣意識」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中央軍事院校校友等團體在台北市舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，台大前校長管中閔致詞時批評，現任的政府，不提抗戰、不提國軍的犧牲，是因為主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。記者李人岳／攝影
中央軍事院校校友等團體在台北市舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，台大前校長管中閔致詞時批評，現任的政府，不提抗戰、不提國軍的犧牲，是因為主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。記者李人岳／攝影

今天是九三軍人節，中央軍事院校校友等團體在台北市舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，台大前校長管中閔在致詞時批評，現任的政府，不提抗戰、不提國軍的犧牲，這叫什麼紀念？他批評，政府會如此，是因為主政者沒有國家認同、甚至沒有真正的台灣意識。

今天是九三軍人節，中華民國中央軍事院校校友總會在台北中山堂前舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，除了國防部前部長伍世文等7位退役上將出席外，更有現年已102歲的青年軍抗戰老兵李慶榮到場，接受各軍系社團的致意。

現場邀集中央軍校校友總會各社團、團結自強協會等團體，主辦單位統計約600人與會，現場並有軍事重演團體穿著抗戰時期軍服，重演八百壯士堅守四行倉庫及女童軍楊惠敏送國旗的故事，當現場揚起國旗時，引起全場會眾高聲歡呼，並且一同起立合唱國旗歌，帶動活動高潮。

台北市副市長林奕華代表市長蔣萬安與會，台灣大學前校長管中閔也出席這項活動，幾乎坐滿全場。管中閔致詞時表示，抗戰前輩不計代價的犧牲，就是為了保護中華民國而戰，我們不能忘記國軍前輩的犧牲與英勇，只要有國軍在，中華民國國旗就會繼續飄揚。

話鋒一轉，管中閔質疑，現在這個政府，不提抗戰、不提國軍的犧牲，不提抗戰勝利與台灣光復，這算什麼抗戰紀念？

管中閔質疑，政府更不舉辦任何紀念活動，音樂會中甚至沒有抗戰歌曲，昨天的軍人節大會也沒有提到國軍的犧牲、沒有提到抗戰勝利，這叫什麼紀念？

他痛批，政府會這樣，就是因為主政者沒有國家認同、沒有民族氣節、甚至沒有真正的台灣意識，他們的心態是不是可悲？可恥？

管中閔說，政府無法壟斷一切歷史話語權、解釋權，「政府不做我們做，政府要抹去我們大家一起傳遞」，呼籲民間一起傳遞光榮抗戰勝利、台灣光復的歷史記憶。

已經表態競選國民黨主席的前立委鄭麗文也到場，並在前黃復興黨部主委季麟連的引薦下，巡迴在場各團體致意，獲得相當熱烈歡迎，也有不少與會者爭相和她合照留念。

中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫時，活動達到最高潮。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫時，活動達到最高潮。記者林俊良／攝影
中央軍事院校校友等團體在台北市舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，表態競選國民黨主席的前立委鄭麗文到場，並在前黃復興黨部主委季麟連的引薦下，向在場各團體致意。記者李人岳／攝影
中央軍事院校校友等團體在台北市舉辦「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，表態競選國民黨主席的前立委鄭麗文到場，並在前黃復興黨部主委季麟連的引薦下，向在場各團體致意。記者李人岳／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動由中全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文（前）代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動由中全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文（前）代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花。記者林俊良／攝影

軍人節 管中閔 對日抗戰勝利

延伸閱讀

退輔會舉辦抗戰勝利80周年紀念大會 16位參戰老兵共聚一堂

台灣光復80周年 管中閔：抗戰歷史能證明國民黨在台正當性的重要資產

管中閔批賴清德：不提光復意義 竟以參加侵略者日本的活動為榮

抗戰勝利及台灣光復80年 管中閔：執政黨想抹掉的歷史記憶

相關新聞

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。