影／桃機推出系列敬軍活動 國籍航空幫現役軍人升等商務艙

今天是93軍人節，桃園國際機場公司及中華航空、長榮航空、星宇航空等國籍航空公司擴大辦理敬軍活動，機場公司推出餐飲購物9折、敬軍廣播等活動，三大國籍航空則有現役軍人空位升等搭機禮遇，截至今天上午10時止，共有超過30位現役軍人享受升等服務。

機場公司董事長楊偉甫表示，響應九三軍人節擴大敬軍活動，桃園國際機場推出自軍人節起一周，國軍官兵憑證於機場購物及餐飲享九折起優惠，以實際行動表達對國軍支持。同時，呼應國籍航空3日的敬軍搭機禮遇，桃園機場保全、出境服務台人員及志工佩戴國旗徽章。

楊偉甫指出，為了對國軍致上最高敬意，也在今天上午9時、下午3時及晚上9時，於航廈內出發大廳播放敬軍廣播，電子看板及二航廈北側積木區設置應景敬軍打卡牆，及出境大廳服務台兌換專屬紀念品活動。

據了解，三大國籍航空提供現役軍人空位升等商務艙服務，統計至今天上午10時止，中華航空部分，今天上午桃園機場已有超過20名現役軍人享受軍人節空位升等服務；長榮航空部分有5名軍人升等商務艙，星宇航空則有8位軍人成功升等。 擴大敬軍活動，長榮航空提供現役軍人空位升等商務艙服務。記者黃仲明／攝影 為了對國軍致上最高敬意，機場公司於航廈內出發大廳播放敬軍廣播，電子看板設置應景敬軍打卡牆。記者黃仲明／攝影 擴大敬軍活動，中華航空提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務。記者黃仲明／攝影 為了對國軍致上最高敬意，機場公司推出出境大廳服務台兌換專屬紀念品活動。記者黃仲明／攝影 為了對國軍致上最高敬意，機場公司於航廈內出發大廳播放敬軍廣播，電子看板設置應景敬軍打卡牆。記者黃仲明／攝影

