快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宋楚瑜：對日抗戰的主力部隊是中華民國革命軍

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
親民黨黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。 記者黃義書／攝影
親民黨黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。 記者黃義書／攝影

親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。

宋楚瑜表示今天是抗戰勝利80周年紀念日，是台灣光復80周年的日子，我們沒有忘記當年領導我們抗戰的先總統蔣公，我們要表示崇高的敬意，同時今天也是九三軍人節，也向國軍將士表達崇高的致意。

對於對岸大陸在九三軍人節當天舉行「中國的抗日戰爭勝利紀念日暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。宋楚瑜強調，真正主力迎戰部隊是中華民國的國民革命軍，不能抹煞這些歷史，台灣所堅持的是自由民主的價值，台灣在這土地上面終於回到中華民國的懷抱之後，從威權走向民主開放的社會。宋楚瑜表示我們要珍惜、要堅持，更要讓未來的子子孫孫，和我們一樣活的自由、平等、有人權，台灣加油。

對於中國的閱兵儀式，宋楚瑜向大陸喊話，展示軍力不是炫耀武力，而是要讓全世界了解中華民族絕對有自衛的能力，確保中國每一分土都不會再被別人家強占。宋楚瑜表示中國也絕對不會去強占任何其他國家一寸一分土地，尤其要告訴台灣的同胞，大陸絕不會用武力來解決兩岸問題，要用共同協調，我們都是華夏子孫，相親相愛，大家一起共同努力，再造中華文明的光輝和未來。

親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬，前往蔣公銅像前獻花致意後一同合影。記者黃義書／攝影
親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬，前往蔣公銅像前獻花致意後一同合影。記者黃義書／攝影
親民黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂，舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣光復周年向先總統蔣公及國軍先烈致敬」活動。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。記者黃義書／攝影
親民黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂，舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣光復周年向先總統蔣公及國軍先烈致敬」活動。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。記者黃義書／攝影
親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。記者黃義書／攝影
親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。記者黃義書／攝影

宋楚瑜 軍人節 抗日戰爭

延伸閱讀

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

「中華民國國軍領導抗戰勝利」 張善政喊話中央：立場不能模糊

影／紀念抗戰勝利 演出四行倉庫行動劇

賴清德軍人節不提抗戰 羅智強：勿忘國軍奉獻

相關新聞

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。