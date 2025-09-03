影／宋楚瑜：對日抗戰的主力部隊是中華民國革命軍

親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。

宋楚瑜表示今天是抗戰勝利80周年紀念日，是台灣光復80周年的日子，我們沒有忘記當年領導我們抗戰的先總統蔣公，我們要表示崇高的敬意，同時今天也是九三軍人節，也向國軍將士表達崇高的致意。

對於對岸大陸在九三軍人節當天舉行「中國的抗日戰爭勝利紀念日暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。宋楚瑜強調，真正主力迎戰部隊是中華民國的國民革命軍，不能抹煞這些歷史，台灣所堅持的是自由民主的價值，台灣在這土地上面終於回到中華民國的懷抱之後，從威權走向民主開放的社會。宋楚瑜表示我們要珍惜、要堅持，更要讓未來的子子孫孫，和我們一樣活的自由、平等、有人權，台灣加油。

對於中國的閱兵儀式，宋楚瑜向大陸喊話，展示軍力不是炫耀武力，而是要讓全世界了解中華民族絕對有自衛的能力，確保中國每一分土都不會再被別人家強占。宋楚瑜表示中國也絕對不會去強占任何其他國家一寸一分土地，尤其要告訴台灣的同胞，大陸絕不會用武力來解決兩岸問題，要用共同協調，我們都是華夏子孫，相親相愛，大家一起共同努力，再造中華文明的光輝和未來。 親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬，前往蔣公銅像前獻花致意後一同合影。記者黃義書／攝影 親民黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂，舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣光復周年向先總統蔣公及國軍先烈致敬」活動。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。記者黃義書／攝影 親民黨為慶祝抗戰勝利暨台灣光復80周年，上午由黨主席宋楚瑜率同支持者前往中正紀念堂向先總統蔣公及國軍先烈致敬。宋楚瑜在欣賞完海軍儀隊的表演後，前往先總統蔣公銅像前獻花致意。記者黃義書／攝影

