黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係內部安全機制主動發掘」均為胡說八道，中科院從今年4月開始就不斷推托，直到7月督察室仍然不願意收件處理。

黃國昌昨天在臉書發文指出，中科院有內部人員拿著標案機密文件，近期大剌剌地四處向廠商兜售要錢。中科院對此回應，院內安全系統日前發現資料複印異常，全案已在8月14日移送憲兵指揮部，報請檢察官主動偵辦，全案為內部安全機制主動發掘。

針對中科院的說法，黃國昌今天再度在臉書發文，要求中科院嚴肅面對採購弊案。黃國昌說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係內部安全機制主動發掘」等說法，全部都是在胡說八道，檢舉人早從今年4月就不斷向中科院檢舉，中科院卻持續推脫不願處理。

黃國昌說，直到今年7月，檢舉人跑到中科院龍園營區，主動提供遭到外流的標案機密文件，沒想到督察室不願收件，反而要求自行打電話檢舉。

黃國昌表示，中科院所謂「公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利」，也完全是避重就輕的說法。

黃國昌指出，今年8月開始辦理公開招標的「鵬園院區智慧監控指管系統工程標案」，其實早在好幾個月前，標案報價、設計圖等標案機密資訊早就被中科院內部人員大剌剌地四處向廠商兜售要錢，中科院擔心事端擴大才在9月1日悄悄撤銷招標作業。

黃國昌強調，根據他所掌握的資料，中科院還有多個營區標案機密資訊遭外流兜售，麻煩中科院嚴肅面對、別再避重就輕，一定要徹查到底。

