宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數為國壯烈犧牲的軍民同胞表達最高敬意與悼念之意。

宋楚瑜表示，如果80年前，對日抗戰沒有取得勝利，不僅中華民國不復存在，台灣也不會重回中華民國版圖。不論是對台灣或對中華民國而言，今天是何等重大關鍵值得紀念的日子。他身為台灣省唯一的民選省長，也要代表全體台灣省民大聲說「我們不僅是臺灣人，也是中華民國國民，我們都熱愛台灣這塊土地，更應當重視台灣光復的這段歷史。」

宋楚瑜說，他擔任台灣省主席與台灣民選省長時，一共5年9個月，每年的台灣光復節他都會在南投縣中興新村舉辦慶祝酒會，從未中斷。在歷次慶祝酒會中，不僅李登輝總統夫婦、行政院長連戰夫婦蒞臨出席，尤其在50周年紀念酒會時，他更廣邀各國駐華使節蒞臨中興新村，一同慶祝。這正代表慶祝台灣光復回歸中華民國版圖是全國同心一致、國際社會也認可的具體印證。

宋楚瑜說，8年艱苦對日抗戰、成千上萬同胞流離失所的悲慘歲月。他生於戰亂之時，是名符其實的「抗戰寶寶」，隨父母及國軍部隊不斷轉進，從家鄉湖南，輾轉到重慶，二戰期間，日本曾派軍機轟炸重慶131次。不少次他在母親的襁褓呵護下，在防空洞中避難。爾後再到台灣，一路顛沛流離，更讓他從小瞭解到，戰爭無情、和平可貴，也體認到蔣中正委員長所領導的國民革命軍，為中華民族英勇奮戰的史實，不容抹滅。

宋楚瑜說，蔣中正領導8年對日抗戰，有三個重大意義，一是「救亡圖存、還我河山」，自1931年九一八事變爆發，日本軍國主義滅我中華的意圖已暴露無遺。蔣中正在廬山發表「最後關頭」演說，凝聚愛國意識，讓中華兒女一致團結對外，齊心抗日，終獲最後勝利，中華民國國祚永存。

宋楚瑜說，二是「奮戰到底、蓄勢待變」，蔣中正領導國民革命軍對日抗戰，期間重要會戰計22次，重要戰鬥1117回，小戰鬥38931役，國軍官兵傷亡逾322萬人，平民死傷超過2000萬人，國軍在軍械裝備不對稱劣勢型態下，仍奮戰到底，捨生取義，以空間換取時間，獨自抗戰八年，終能蓄勢待變，獲致最後勝利。

宋楚瑜說，三是「洞察世局、光復台灣」，蔣中正先帶領國軍孤軍奮鬥，力抗80萬日軍，使日軍無法完全投入太平洋戰場。等到日軍發動偷襲珍珠港事件，順勢促成中美結盟。蔣中正領導的英勇國民革命軍，對二次世界大戰反法西斯的勝利，乃至於後來世界局勢變化，使得中華民國得以自立自強於世界四強之列，成為聯合國安全理事會常任理事國之一，確有其重大貢獻。

宋楚瑜說，除緬懷蔣中正艱辛領導對日抗戰勝利外，大家也應瞭解訂定9月3日為「抗戰勝利紀念日」的重大意義。80年前的此時，在日本東京灣美國海軍密蘇里艦甲板上，由日本外相重光葵代表「大日本帝國天皇陛下及日本國政府」以及大日本帝國陸軍參謀長梅津美治郎大將代表「日本帝國大本營」，正式簽署日本的投降文件。包括盟軍最高統帥麥克阿瑟元帥，中國代表為中華民國軍令部長徐永昌上將，稍晚他也會率親民黨黨員一同前往徐永昌墓前致敬。

宋楚瑜說，他欣見兩岸同為慶祝中華民族在艱難環境下贏得抗戰勝利，而勝利成果的具體展現，就是將台灣及澎湖群島重新回歸到中華民國版圖，兩岸之間理應珍惜。而台灣重回中華民國懷抱後，在過去80多年，中華民國政府治理下，堅持自由民主價值，從威權體制逐步轉型到民主開放，教育普及、創造台灣經濟奇蹟，民生樂利，社會繁榮，此亦為兩蔣領導人對台灣的重大貢獻。

宋楚瑜說，今天紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年，「不能忘」戰爭的殘酷，以及對日抗戰的艱辛，要珍惜中華民國現在得來不易的和平與繁榮；同時也應該「常思量」，思量要為台灣開創什麼樣的美好未來。台灣光復不能忘；八年血戰不能忘；民族精神不能忘；中華民國不能忘，自由民主人權的價值不能忘。

