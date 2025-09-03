快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

「中華民國國軍領導抗戰勝利」 張善政喊話中央：立場不能模糊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今天是九三軍人節，桃園市長張善政今表示，中華民國中央政府要捍衛歷史真相，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間。圖／取自張善政臉書
今天是九三軍人節，桃園市長張善政今表示，中華民國中央政府要捍衛歷史真相，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間。圖／取自張善政臉書

九三軍人節前夕，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中未提8年抗日戰爭歷史。桃園市長張善政今表示，當中共透過電影、閱兵等方式，積極爭奪話語權，中華民國中央政府更要捍衛歷史真相，立場不能模糊，必須勇敢傳達給世界，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間。

今天是中華民國對日抗戰勝利80周年紀念日，但相較中共高調在北京舉行大閱兵等活動，外界認為賴清德政府表現低調。張善政今在臉書強調，「抗戰的旗幟，由國軍舉起；抗戰的勝利，由國軍贏得。這是血淚寫下的歷史，也是誰都抹不掉的真相。」

張善政表示，今天迎來九三軍人節，他要向所有堅守崗位、維護和平與民主的國軍將士，致上最深的敬意與感謝；今年適逢抗戰勝利80周年，這段歷史更顯珍貴，80年前，國軍先烈前仆後繼，以巨大犧牲換來最終勝利。

張善政說，80年後當中共透過電影、閱兵等方式，積極爭奪話語權時，中央政府捍衛歷史真相的責任不能退縮、立場不能模糊；必須勇敢傳達給世界，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間，因為有國軍，中華民國才能安全，人民才能安心。

張善政也提到，桃園是全國軍事設施與軍眷最多的城市，與國軍有著最深厚的連結，「九三軍人節再次向國軍致上最崇高的敬意，謝謝你們！」

國軍 軍人節 張善政 對日抗戰勝利

延伸閱讀

台66接國3大溪北上塞車民怨大...當地2里長請命改善 張善政裁示這樣解決

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

招牌、鐵窗雜亂…里長嘆國門形象差 張善政：跨局處研議改善

中壢凌晨惡火奪5命 張善政痛心：請社會局提供必要救助

相關新聞

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。