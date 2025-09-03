「中華民國國軍領導抗戰勝利」 張善政喊話中央：立場不能模糊

九三軍人節前夕，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中未提8年抗日戰爭歷史。桃園市長張善政今表示，當中共透過電影、閱兵等方式，積極爭奪話語權，中華民國中央政府更要捍衛歷史真相，立場不能模糊，必須勇敢傳達給世界，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間。

今天是中華民國對日抗戰勝利80周年紀念日，但相較中共高調在北京舉行大閱兵等活動，外界認為賴清德政府表現低調。張善政今在臉書強調，「抗戰的旗幟，由國軍舉起；抗戰的勝利，由國軍贏得。這是血淚寫下的歷史，也是誰都抹不掉的真相。」

張善政表示，今天迎來九三軍人節，他要向所有堅守崗位、維護和平與民主的國軍將士，致上最深的敬意與感謝；今年適逢抗戰勝利80周年，這段歷史更顯珍貴，80年前，國軍先烈前仆後繼，以巨大犧牲換來最終勝利。

張善政說，80年後當中共透過電影、閱兵等方式，積極爭奪話語權時，中央政府捍衛歷史真相的責任不能退縮、立場不能模糊；必須勇敢傳達給世界，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間，因為有國軍，中華民國才能安全，人民才能安心。

張善政也提到，桃園是全國軍事設施與軍眷最多的城市，與國軍有著最深厚的連結，「九三軍人節再次向國軍致上最崇高的敬意，謝謝你們！」

