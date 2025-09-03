聽新聞
0:00 / 0:00
「中華民國國軍領導抗戰勝利」 張善政喊話中央：立場不能模糊
九三軍人節前夕，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中未提8年抗日戰爭歷史。桃園市長張善政今表示，當中共透過電影、閱兵等方式，積極爭奪話語權，中華民國中央政府更要捍衛歷史真相，立場不能模糊，必須勇敢傳達給世界，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間。
今天是中華民國對日抗戰勝利80周年紀念日，但相較中共高調在北京舉行大閱兵等活動，外界認為賴清德政府表現低調。張善政今在臉書強調，「抗戰的旗幟，由國軍舉起；抗戰的勝利，由國軍贏得。這是血淚寫下的歷史，也是誰都抹不掉的真相。」
張善政表示，今天迎來九三軍人節，他要向所有堅守崗位、維護和平與民主的國軍將士，致上最深的敬意與感謝；今年適逢抗戰勝利80周年，這段歷史更顯珍貴，80年前，國軍先烈前仆後繼，以巨大犧牲換來最終勝利。
張善政說，80年後當中共透過電影、閱兵等方式，積極爭奪話語權時，中央政府捍衛歷史真相的責任不能退縮、立場不能模糊；必須勇敢傳達給世界，抗戰勝利就是由中華民國政府與國軍所領導，沒有第二種詮釋空間，因為有國軍，中華民國才能安全，人民才能安心。
張善政也提到，桃園是全國軍事設施與軍眷最多的城市，與國軍有著最深厚的連結，「九三軍人節再次向國軍致上最崇高的敬意，謝謝你們！」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言