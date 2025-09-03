影／軍人節向國軍致敬 超過20名現役軍人搭華航享空位升等禮遇
今天是九三軍人節，中華航空提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務，今天上午就有超過20位從桃園機場搭機出發的現役軍人享受這項服務。今天搭機前往日本東京旅遊的現役軍人饒中校說，感謝政府與企業讓身為國軍的辛苦及付出受到肯定。
中華航空公司表示，現役軍人於今天9月3日軍人節搭乘華航及華信航空國際線特別提供敬軍禮遇，現役軍人搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務，航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙。
華航說明，為感謝三軍對國家無私奉獻與守護，華航已於7月份開始實施軍人優先登機禮遇，現役軍人只要搭乘自台灣出發的國際航線，於登機門出示軍人身分證，即可享有優先登機服務，華航也提供一名同行者出示現役軍人眷屬身分證，共享此服務。
現役軍人饒中校今天和太太搭機前往日本東京旅遊，他說這次旅行早在4月份就已規畫好，利用93軍人節休假、周休二日跟請假2天規劃5天假期，帶太太赴日看富士山，當時賴總統雖已宣布推動敬軍措施，但相關細則，航空公司都尚未公布，沒預料到今天搭機會被升等。
饒中校表示，很感謝政府對於軍人節優惠措施的推動，也很感謝中華航空公司讓軍人享受升等、眷屬也可享受優先登機措施，令人覺得身為國軍的辛苦及付出受到肯定，也讓默默在背後支持軍人的眷屬感受到溫暖與回饋，其實真的蠻感動的，對這次旅行留下非常深刻的印象。
