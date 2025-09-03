聽新聞
賴清德總統主持忠烈祠秋祭 蕭美琴、韓國瑜等人一同陪祭
賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人都一同參與致祭典禮。
賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（監察院由副院長李鴻鈞代表）等陪祭。在禮官恭讀祭文後，賴總統率同陪祭人員行三鞠躬禮後，完成致祭典禮。賴總統隨後向韓國瑜點頭致意，離場前，賴總統、韓國瑜均向遺族代表握手致敬。
