快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統主持忠烈祠秋祭 蕭美琴、韓國瑜等人一同陪祭

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
賴清德總統（中）上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，總統府秘書長潘孟安（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）一同出席。記者余承翰／攝影
賴清德總統（中）上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，總統府秘書長潘孟安（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）一同出席。記者余承翰／攝影

賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人都一同參與致祭典禮。

賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（監察院由副院長李鴻鈞代表）等陪祭。在禮官恭讀祭文後，賴總統率同陪祭人員行三鞠躬禮後，完成致祭典禮。賴總統隨後向韓國瑜點頭致意，離場前，賴總統、韓國瑜均向遺族代表握手致敬。

副總統蕭美琴（中）上午出席「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」。記者余承翰／攝影
副總統蕭美琴（中）上午出席「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（左二）與立法院長韓國瑜（右二）等人上午出席「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，兩人在典禮結束後藉機交換意見。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（左二）與立法院長韓國瑜（右二）等人上午出席「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，兩人在典禮結束後藉機交換意見。記者余承翰／攝影
「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午在台北國民革命忠烈祠舉行，儀隊列隊迎接三軍統帥。記者余承翰／攝影
「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午在台北國民革命忠烈祠舉行，儀隊列隊迎接三軍統帥。記者余承翰／攝影
「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午在台北國民革命忠烈祠舉行，監察院副院長李鴻鈞（左起）、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、立法院長韓國瑜等人皆出席。記者余承翰／攝影
「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午在台北國民革命忠烈祠舉行，監察院副院長李鴻鈞（左起）、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、立法院長韓國瑜等人皆出席。記者余承翰／攝影
「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午在台北國民革命忠烈祠舉行，儀隊列隊迎接三軍統帥。記者余承翰／攝影
「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」上午在台北國民革命忠烈祠舉行，儀隊列隊迎接三軍統帥。記者余承翰／攝影

韓國瑜 李鴻鈞

延伸閱讀

九三軍人節 蕭美琴：感謝國軍日夜守護國家安全

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

新聞眼／迎國際變局…國安人事布局 年輕有餘 經驗待磨

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

相關新聞

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。