卓榮泰：2018年至今調升4次軍人薪資 續當國軍後盾

今天是九三軍人節，行政院長卓榮泰在臉書表示，從2018年至今，國軍整體薪資已調升4次，每次均有3%至4%，去年起也調升東引、莒光地域加給，今年則調升志願役勤務、戰鬥部隊加給，以及網路戰、電訊偵測、戰航管等勤務加給，政府將持續當國軍最堅實的後盾。

九三軍人節相關敬軍活動啟動，卓榮泰在臉書說，要向陸海空第一線守護國土、在天災現場投入救災的國軍英雄，以及所有戮力完成勤務、堅守工作崗位的全體國軍致上最高敬意，「國軍官兵為國家、為社會的貢獻與付出，值得全體國人的尊敬與支持」。

卓榮泰表示，為表達對國軍的支持，政府鼓勵與邀請，串聯37家集團、62個品牌，總共超過2萬家零售、餐飲、休憩等類型的門市，在軍人節期間提供專屬現役軍人及眷屬的優惠措施，這也是史上最踴躍的一次。

他表示，軍人保衛國家，不分季節日夜，國家照顧軍人也不會只在軍人節這一天，從2018年至今，國軍整體薪資已調升4次，每次均有3%至4%，且也持續推動整建營舍及改善裝備等措施。

除了整體薪資外，卓榮泰表示，政府自去年7月調升東引、莒光地域加給，也在今年4月調升的志願役勤務、戰鬥部隊加給，並於今年6月、7月陸續增加網路戰、電訊偵測、戰航管等勤務加給。

他說，給國軍更多的支持和照顧，當國軍最堅實的後盾，就是政府對國軍誠摯的感謝。

