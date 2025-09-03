快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

卓榮泰：2018年至今調升4次軍人薪資 續當國軍後盾

中央社／ 台北3日電
今天是九三軍人節，行政院長卓榮泰在臉書強調，已多調幫國軍兄弟調薪。圖／擷自卓榮泰臉書
今天是九三軍人節，行政院長卓榮泰在臉書強調，已多調幫國軍兄弟調薪。圖／擷自卓榮泰臉書

今天是九三軍人節，行政院長卓榮泰在臉書表示，從2018年至今，國軍整體薪資已調升4次，每次均有3%至4%，去年起也調升東引、莒光地域加給，今年則調升志願役勤務、戰鬥部隊加給，以及網路戰、電訊偵測、戰航管等勤務加給，政府將持續當國軍最堅實的後盾。

九三軍人節相關敬軍活動啟動，卓榮泰在臉書說，要向陸海空第一線守護國土、在天災現場投入救災的國軍英雄，以及所有戮力完成勤務、堅守工作崗位的全體國軍致上最高敬意，「國軍官兵為國家、為社會的貢獻與付出，值得全體國人的尊敬與支持」。

卓榮泰表示，為表達對國軍的支持，政府鼓勵與邀請，串聯37家集團、62個品牌，總共超過2萬家零售、餐飲、休憩等類型的門市，在軍人節期間提供專屬現役軍人及眷屬的優惠措施，這也是史上最踴躍的一次。

他表示，軍人保衛國家，不分季節日夜，國家照顧軍人也不會只在軍人節這一天，從2018年至今，國軍整體薪資已調升4次，每次均有3%至4%，且也持續推動整建營舍及改善裝備等措施。

除了整體薪資外，卓榮泰表示，政府自去年7月調升東引、莒光地域加給，也在今年4月調升的志願役勤務、戰鬥部隊加給，並於今年6月、7月陸續增加網路戰、電訊偵測、戰航管等勤務加給。

他說，給國軍更多的支持和照顧，當國軍最堅實的後盾，就是政府對國軍誠摯的感謝。

國軍 軍人節 卓榮泰

延伸閱讀

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

8月初就該提…中選會新人事逾期未提名 政院說明：卓揆將全盤考量

國際警察合作論壇今登場…52國代表研討 卓榮泰：跨部合作AI防詐

影／民眾黨「走讀」釀8警傷 卓榮泰：公權力不容受任何挑戰

相關新聞

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。