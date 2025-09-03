影／紀念抗戰勝利 演出四行倉庫行動劇

中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中以在「抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑」前獻花、四行倉庫行動劇、演唱愛國歌曲等方式，紀念抗戰80周年紀念。
活動由中央軍事院校校友總會理事長彭進明主持開幕，與全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花，並演出抗戰期間著名的「四行倉庫」保衛戰行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫內時，活動達到最高潮。
中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...
中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...
今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...
今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...
抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...
九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...
