影／紀念抗戰勝利 演出四行倉庫行動劇

中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中以在「抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑」前獻花、四行倉庫行動劇、演唱愛國歌曲等方式，紀念抗戰80周年紀念。

活動由中央軍事院校校友總會理事長彭進明主持開幕，與全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花，並演出抗戰期間著名的「四行倉庫」保衛戰行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫內時，活動達到最高潮。

