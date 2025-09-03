快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

影／紀念抗戰勝利 演出四行倉庫行動劇

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫時，活動達到最高潮。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫時，活動達到最高潮。記者林俊良／攝影

中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中以在「抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑」前獻花、四行倉庫行動劇、演唱愛國歌曲等方式，紀念抗戰80周年紀念。

活動由中央軍事院校校友總會理事長彭進明主持開幕，與全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花，並演出抗戰期間著名的「四行倉庫」保衛戰行動劇，女童軍楊惠敏將國旗送到四行倉庫內時，活動達到最高潮。

「對日抗戰勝利80周年」紀念大會活動由中央軍事院校校友總會理事長彭進明（右）主持開幕，與全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文（前左）代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花。記者林俊良／攝影
「對日抗戰勝利80周年」紀念大會活動由中央軍事院校校友總會理事長彭進明（右）主持開幕，與全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文（前左）代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，出席者在「抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑」前獻花。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，出席者在「抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑」前獻花。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，一名102歲的戰爭老英雄李慶榮也出席活動，受到眾人的歡呼。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，一名102歲的戰爭老英雄李慶榮也出席活動，受到眾人的歡呼。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇、演唱愛國歌曲等方式，紀念抗戰80周年紀念。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇、演唱愛國歌曲等方式，紀念抗戰80周年紀念。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇、演唱愛國歌曲等方式，紀念抗戰80周年紀念。記者林俊良／攝影
中華民國中央軍事院校校友總會及中華民國軍系社團，上午在台北市中山堂舉行「對日抗戰勝利80周年」紀念大會，活動中演出「四行倉庫」行動劇、演唱愛國歌曲等方式，紀念抗戰80周年紀念。記者林俊良／攝影
活動由中全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文（前）代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花。記者林俊良／攝影
活動由中全體出席人員一同唱國歌，國防部前部長伍世文（前）代表率眾人在抗戰勝利紀念碑前獻花。記者林俊良／攝影

國歌 抗日戰爭 對日抗戰勝利

延伸閱讀

台灣藝人齊轉發「中國抗戰勝利80週年」　楊培安批賴政府：抗戰2字都說不出口

賴清德軍人節不提抗戰 羅智強：勿忘國軍奉獻

李文忠：中共昔「一分抗日」戰略 對國家與抗戰不忠

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

相關新聞

黃國昌：中科院推脫不處理機密兜售案 拒絕收件還要檢舉人自行打電話

中科院遭爆內部人員兜售標案機密文件，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂「院內安全系統日前發現資料複印異常」、「全案係...

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

宋楚瑜：八年血戰不能忘 台灣因此重回中華民國版圖

抗戰勝利暨台灣光復80周年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴中正紀念堂致敬，並於中午前往「國軍忠烈祠」，向當年在抗戰期間，無數...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。