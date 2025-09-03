快訊

影／為軍人處境抱屈 鄭麗文：民進黨所作所為只是寒了國軍的心

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被解讀為唱和中共史觀。前立委鄭麗文說，洪是為保衛台海和平而去，不需要被扭曲用心及兩岸想要和平的期待。前秘書長李乾龍也說，交流用意是希望兩岸平和，不需要有統戰思維。

今天是九三軍人節，也是抗戰勝利80周年紀念日，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，未提及八年抗日戰爭的歷史。

鄭麗文說，做人不能忘本，更何況是國家領導人，賴總統說法非常可恥，「這說法是想討好誰嗎？」鄭強調，穩住台海就是穩住亞洲，也是穩住未來的和平。

日前，賴清德總統接見美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker）訪問團時，強調明年國防預算案將達GDP的3.32%，金額約新台幣9495億元，也提出2030年將軍費提升至GDP的5%長期目標，外界關注「軍購預算愈高，台灣就愈安全嗎？」

鄭麗文說，近年國軍真的受盡委屈，遭民進黨無端羞辱，民進黨不善待自己的國軍、部隊，「奢談保衛國家，一切都是假的」。民進黨的所作所為只是寒了國軍的心，一旦失去軍心，如何保衛國家。

鄭也說，台灣國防預算提高到天價等級，看看鄰近的日、韓也沒那麼多，日本國防預算占GDP1.8%、韓國國防預算占GDP2.3%，政府不願意投資自己子弟、不願尊重軍人，國軍怎麼會有士氣，要教國軍為何而戰？

國民黨前主席洪秀柱前往大陸出席閱兵典禮，前立委鄭麗文說，洪是為保衛台海和平而去，不需要被扭曲用心及兩岸想要和平的期待。記者王慧瑛／攝影
