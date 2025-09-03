影／為軍人處境抱屈 鄭麗文：民進黨所作所為只是寒了國軍的心
中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被解讀為唱和中共史觀。前立委鄭麗文說，洪是為保衛台海和平而去，不需要被扭曲用心及兩岸想要和平的期待。前秘書長李乾龍也說，交流用意是希望兩岸平和，不需要有統戰思維。
今天是九三軍人節，也是抗戰勝利80周年紀念日，賴清德總統昨主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年，未提及八年抗日戰爭的歷史。
鄭麗文說，做人不能忘本，更何況是國家領導人，賴總統說法非常可恥，「這說法是想討好誰嗎？」鄭強調，穩住台海就是穩住亞洲，也是穩住未來的和平。
日前，賴清德總統接見美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker）訪問團時，強調明年國防預算案將達GDP的3.32%，金額約新台幣9495億元，也提出2030年將軍費提升至GDP的5%長期目標，外界關注「軍購預算愈高，台灣就愈安全嗎？」
鄭麗文說，近年國軍真的受盡委屈，遭民進黨無端羞辱，民進黨不善待自己的國軍、部隊，「奢談保衛國家，一切都是假的」。民進黨的所作所為只是寒了國軍的心，一旦失去軍心，如何保衛國家。
鄭也說，台灣國防預算提高到天價等級，看看鄰近的日、韓也沒那麼多，日本國防預算占GDP1.8%、韓國國防預算占GDP2.3%，政府不願意投資自己子弟、不願尊重軍人，國軍怎麼會有士氣，要教國軍為何而戰？
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言