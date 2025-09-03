快訊

賴清德軍人節不提抗戰 羅智強：勿忘國軍奉獻

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
今為九三軍人節，國民黨立委羅智強表示，向國軍致敬，「中華民國有你們真好」，不能忘記歷史、不能忘記國軍為中華民國的奉獻，敬軍、愛軍不是口號，而是長久以來對軍人堅持的信念。

軍人節旨在紀念抗戰勝利，亦感念我國三軍將士為捍衛國家主權與守護民主自由的奮戰不懈與犧牲奉獻精神。民國35年，國民政府將每年9月3日訂為「抗戰勝利紀念日」；民國44年為增進三軍團結，訂定9月3日為「軍人節」以表彰國軍忠烈將士的犧牲奉獻與報國氣節。

羅智強說，「今天是九三軍人節，我要向所有國軍弟兄姐妹們致敬。國家因為有你們而安全，人民因為有你們而安心。中華民國有你們真好。」

羅智強表示，他在立法院，捍衛軍人的權益與尊嚴絕對是寸步不讓。他和國民黨立委們共同提出「軍人待遇條例」修正案，幫國軍志願役加薪3萬元，二等兵的起薪將達到5萬7000元。這就是對國軍的重視與承諾。可惜當羅智強和其他國民黨立委們極力幫國軍加薪，民進黨不斷阻擋，甚至立院都已經三讀通過軍人待遇條例修正案，民進黨政府卻直接不編幫國軍加薪的預算，分明是踐踏國軍的尊嚴，視國軍的辛勞為糞土。

羅智強指出，重視國軍就是支持國防，對於軍人的權益他絕不退讓，絕對不會讓民進黨沒收給國軍的加薪。

羅智強總結，今年為中華民國對日抗戰勝利暨台灣光復80周年，賴清德總統閉口不提「抗戰」兩字，不願正視中華民國政府領導對日抗戰的歷史事實，卻選擇以日本史觀的「終戰」一詞來稱之，這等同於放棄中華民國在歷史上的話語權。這對奮不顧身保衛中華民國的將士先烈及其後代極為不尊重。「我們不能忘記歷史、不能忘記國軍為中華民國的奉獻。敬軍、愛軍不是口號，而是我們長久以來對軍人堅持的信念，祝福各位國軍弟兄姐妹，軍人節快樂。」

國軍 抗戰 軍人節 羅智強 賴清德

