九三軍人節 蕭美琴：感謝國軍日夜守護國家安全
今天是九三軍人節，副總統蕭美琴在臉書表示，她要向所有國軍弟兄姊妹，致上最深的敬意與謝意。蕭美琴表示，「不論是面對外部的威脅，或是天災的挑戰，國軍都日夜堅守崗位，站在第一線守護我們的安全，成為國人最安心的支柱。」
蕭美琴指出，政府也持續努力，照顧每一位官兵的權益，陸續調升各項加給，並透過多項優待措施，讓每一位軍人都能獲得更完善的保障與支持。
蕭美琴表示，感謝國軍守護家園，讓世界看見台灣捍衛民主自由的決心，也謝謝所有軍眷家人，「你們的支持是讓國軍無後顧之憂的重要力量。軍人節快樂，國家以你們為榮。」
