快訊

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

賴總統再提終戰80周年 暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

聽新聞
0:00 / 0:00

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。圖／國民黨提供
九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。圖／國民黨提供

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是跨黨派、全體國人的共識，更是國民黨「2D戰略」中「強化國防」的核心精神，代表他們對自由民主、區域和平以及中華民國憲政體制的堅定承諾。

朱立倫表示，回顧國民黨走過的130年歷程，從革命創建民國、北伐統一、領導抗戰，到保衛台灣、建設台灣、推動民主化，始終深知：國家安全與發展的基礎，來自一代又一代國軍將士前仆後繼的犧牲與奉獻。沒有國軍的付出，就沒有今日的自由生活。國軍好，台灣才會好。

然而，朱立倫說，當前國軍仍面臨兵源不足、軍購延宕、教育與訓練等挑戰。國民黨作為國會最大黨，將嚴格監督政府推動國防預算，確保國軍待遇與福利落實到位，提升士氣，並協助找回國軍應有的榮耀與尊嚴。

朱立倫說，今年同時是抗戰勝利暨台灣光復 80周年。在那場艱苦卓絕的8年抗戰中，超過三百萬國軍將士英勇犧牲，捍衛了中華民國，守護家園。正是他們的犧牲，才讓大家得以擁有今日自由安定的生活。歷史不容扭曲，更不容遺忘。抗戰是由中華民國政府、中國國民黨、以及蔣中正委員長所領導，這是清楚無誤的歷史事實。紀念，不僅是緬懷，更提醒大家要承繼先烈精神，繼續守護中華民國、守護民主自由。

朱立倫提到，國民黨長期堅持國防預算應占 GDP 3%的原則，並推動軍人待遇改革，支持官兵每人每月加薪3萬元，鼓勵年輕人報考軍校，振奮部隊士氣與戰力。令人遺憾的是，賴清德政府卻將軍人加薪視為選舉籌碼，即使修法通過並由總統府公告後，行政院仍拒編預算，甚至聲請釋憲，導致基層弟兄待遇落空，重挫軍心。

朱立倫說，九三軍人節不只是追思，更是承諾。國民黨要嚴正指出，即便面對惡意罷免攻擊，他們也不會放棄監督與制衡，將持續力挺國軍、力挺國防。國民黨會永遠做全體國軍將士最堅強的後盾，推動待遇提升、士氣振奮與戰力精進，讓中華民國屹立不搖，讓台灣人民安居樂業。

國軍 國民黨 國防預算

延伸閱讀

郝龍斌選黨主席 中部派系人士：藍白合作恐添變數

洪秀柱將出席中共九三閱兵 賴瑞隆：打臉10年前的自己

國民黨主席改選 朱立倫堅持要交棒

推「代理人」參選國民黨主席？ 朱立倫：盼眾望所歸的人來領導

相關新聞

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

大咖議員挺「美台共製武器」 前白宮官員：等於開綠燈

美國參議院軍委會主席韋克爾一句「美台共同生產武器」成焦點。前白宮官員朴雄說，無國會授權下，聯合生產根本不可能，但韋克爾公...

賴清德軍人節不提抗戰 羅智強：勿忘國軍奉獻

今為九三軍人節，國民黨立委羅智強表示，向國軍致敬，「中華民國有你們真好」，不能忘記歷史、不能忘記國軍為中華民國的奉獻，敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。