賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統在臉書表示，「今年，是第二次世界大戰終戰80周年，昨日，我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰，共同見證『團結必勝、侵略必敗』的血淚教訓。」

今年是二次大戰終戰80周年，也是我國對日抗戰勝利80周年。賴總統多以「終戰」談論這段歷史，在國內引發爭論。

賴總統今天在臉書表示，祝福國軍全體弟兄姊妹，93軍人節快樂。今天，他與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。

賴總統表示，台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平；而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念，更相信手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。

賴總統提及，今年，是第二次世界大戰終戰80周年，昨日（80年前的九月二日），我國陸軍上將徐永昌和其他的八個同盟國，一起簽署文件、迎來終戰，共同見證「團結必勝、侵略必敗」的血淚教訓。

賴總統說，很欣慰的是，當初的軸心國，都成為了民主國家，不僅保障自由民主、奉行市場經濟、更在乎人權與法治，實現了繁榮與和平，廣受世界各國敬重。他衷心期盼，當初飽受侵略之苦的國家，可以一起守護和平、追求自由民主、成為穩定與繁榮的基石。

賴總統表示，法西斯的定義很廣，包含極端民族主義、追求某種虛幻的大國復興，更有對國內的高強度言論管控、扼殺社會多元、佈建祕密警察，以及明顯的強人領袖崇拜、標語文化等等。

他強調，全世界追求和平、銘記二戰的人們，都會由衷希望這種形式的政體，不要再次發生。如果當初受到侵略的國家，無視人類文明的進程、走向相同的老路，只會讓世界感到惋惜、遺憾。

「軍愛民、民敬軍是台灣的珍貴資產。」賴總統說，今年開始，有超過2萬家的門市商店，在軍人節提供敬軍優惠，顯見國人對國軍的廣泛支持。期勉國軍全體弟兄姊妹，持續精進戰訓本務，繼續守護我們的國家。他相信，全體國人攜手同心，一定可以促成「用實力達到真和平」的目標。

商品推薦