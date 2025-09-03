九三軍人節桃機敬軍禮遇 現役軍人：真的蠻感動

快訊

中央社／ 桃園機場3日電
圖為登機通道。中央社
總統賴清德日前表示，若商務艙有空位應為軍人自動升等。華航軍人節就提供禮遇報到及空位升等商務艙服務，計劃赴日饒中校說，感謝政府與企業讓身為國軍的辛苦及付出受到肯定。

中華航空公司表示，為感謝三軍對國家無私奉獻與守護，華航提供軍人優先登機禮遇已於7月份開始實施，現役軍人只要搭乘自台灣出發的國際航線，於登機門出示軍人身分證，即可享有優先登機服務，華航也提供一名同行者出示現役軍人眷屬身分證，共享此服務。

華航說明，在軍人節的今天，華航及華信航空國際線特別提供敬軍禮遇，現役軍人搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務，航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙。

現役軍人饒中校在報到時，就先享受禮遇櫃檯的服務，隨後又在候機室被告知可升等商務艙，他接受媒體聯訪表示「真的蠻感動的」；其實，早在4月份就已規劃好利用93軍人節休假，再搭配請假2天及週休規劃5天假期，要帶老婆赴日本一圓看富士山的夢，當時賴總統雖已宣布推動敬軍措施，但相關細則，航空公司都尚未公布。

饒中效表示，其實沒預料到會被升等，很感謝政府對於軍人節優惠措施推動，也很感謝中華航空公司讓軍人享受升等、眷屬也可享受優先登機措施，令人覺得身為國軍的辛苦及付出受到肯定，也讓默默在背後支持軍人的眷屬感受到溫暖與回饋，對這次旅行留下非常深刻印象。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫說，賴總統指示擴大辦理敬軍活動，桃機的華航、華信、長榮、立榮及星宇等國籍航空都在軍人節提供禮遇服務，機場公司結合服務夥伴從3日至9日止，提供軍人憑證餐飲或購物即可享9折起優惠，同時規劃第一線人員佩戴國旗徽章，並在出發大廳播放敬軍廣播及圖卡，還可兌換專屬限量紀念品，營造國門專屬榮耀氛圍。

