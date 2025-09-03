快訊

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

賴總統再提終戰80周年 暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

聽新聞
0:00 / 0:00

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是九三軍人節，賴清德總統主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」。圖／擷取至udn直播
今天是九三軍人節，賴清德總統主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」。圖／擷取至udn直播

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（監察院由副院長李鴻鈞代表）等陪祭。典禮「奏國歌」時，賴總統、蕭美琴微開口唱國歌，立法院長韓國瑜、李鴻鈞唱國歌時的嘴形明顯。

中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，賴總統、蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等都參與致祭典禮。

賴總統抵達致祭典禮會場後，向卓榮泰人點頭致意，與韓國瑜沒有互動。隨後，司儀宣布祭典開始，擊鼓、鳴鐘，主祭、陪祭、與祭人員依序就位，樂隊奏國歌，接著賴總統獻花。在禮官恭讀祭文後，賴總統率同陪祭人員行三鞠躬禮後，完成致祭典禮。賴總統隨後向韓國瑜點頭致意，離場前，賴總統、韓國瑜均向遺族代表握手致敬。

國歌 韓國瑜 賴清德

延伸閱讀

早餐會美參議院軍委會訪團 韓國瑜：朝野共同支持國防預算占GDP3%

蕭美琴出席國家祈禱早餐會 盼台灣在國際動盪局勢中凝聚力量

海委會追加預算獲朝野支持 管碧玲感謝韓國瑜及藍綠白

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

相關新聞

賴總統再提終戰80周年暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

中共九三閱兵今早在天安門廣場舉行，賴清德總統今早則與副總統蕭美琴及五院代表，到忠烈祠致祭為國家犧牲奉獻的三軍忠魂。賴總統...

九三軍人節賴總統赴忠烈祠秋祭 微開口唱國歌

今天是九三軍人節，賴清德總統上午主持「中華民國114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，賴總統擔任主祭官、副總統蕭美琴及五院院長（...

「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局

今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友...

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

九三軍人節，國民黨主席朱立倫表示，要向所有國軍將士表達最崇高的敬意。因為有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業。這不僅是...

大咖議員挺「美台共製武器」 前白宮官員：等於開綠燈

美國參議院軍委會主席韋克爾一句「美台共同生產武器」成焦點。前白宮官員朴雄說，無國會授權下，聯合生產根本不可能，但韋克爾公...

賴清德軍人節不提抗戰 羅智強：勿忘國軍奉獻

今為九三軍人節，國民黨立委羅智強表示，向國軍致敬，「中華民國有你們真好」，不能忘記歷史、不能忘記國軍為中華民國的奉獻，敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。