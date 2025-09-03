1架次共機越中線擾北部空域 國軍監控

中華民國對日抗戰，究竟是8年或者14年，在台灣遭到許多政治曲解，刻意扭曲14年抗戰史觀，是中共的政治立場，而非中華民國的官方立場，但從民進黨政府所公布歷史檔案，可以確定在中華民國政府內部，甚至是國民黨內部，都提出過抗日戰爭14年的立場，抗戰14年並非中共所獨創。

2025-09-03 07:30