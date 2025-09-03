「國軍在 安全永遠就在」蔣萬安93軍人節發文 網讚：有元首格局
今天是九三軍人節，也是對日抗戰勝利80周年，台北市長蔣萬安上午在臉書發文「國軍在、安全永遠就在」引來大批網友留言，有網友大讚「市長表現有國家元首格局了」。
蔣萬安指出，80年前的今天，是國軍抗戰勝利的日子，代表中華民國國軍永恆不滅的奮戰精神。「我們在秋祭深深緬懷為國犧牲的先賢先烈，我們更清楚：沒有國軍，就不會有今天的中華民國。」
蔣萬安說，80年後的今天，是軍人節，國軍依然365天無休止、24小時不間斷地守護國家，「我們向國軍致敬，更會時刻提醒自己，一定要珍惜、要守護今日得來不易的自由民主。」
蔣萬安表示，感謝所有的國軍弟兄姐妹肩負重任相信只要有國軍在，安全永遠就在，九三軍人節，向所有國軍英雄致敬。
