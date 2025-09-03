聽新聞
0:00 / 0:00

反制共軍飛彈 專家籲購電戰機、爭取加入金穹

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

中共今天舉行大閱兵，台灣智庫昨舉行「中國解放軍火箭軍及海空對台威脅與因應研討會」，與會專家指出，共軍對台部署超過一千枚短程彈道飛彈，可在第一批飽和攻擊中癱瘓我空軍基地及防空飛彈陣地；台灣智庫諮詢委員高志榮建議，我方有必要爭取採購EA-18G咆哮者電戰機，並且爭取加入美方建構中的金穹飛彈防禦系統。

台灣智庫董事呂曜志表示，根據國防部統計，二○二四年超過五千架次共機對我領空襲擾，共艦在台海周遭活動的次數也屢創新高；另外，美方指出，中共已部署一千多枚短程彈道飛彈，目標涵蓋台灣全境，這已不只是數量增加，更是戰略模式轉變，成為常態化的軍事壓迫。

昨天研討會上，高志榮針對「當面解放軍部隊對台威脅概況」的想定提出評估指出，中共對我十一空軍基地至少要動用五百枚飛彈、一○八○枚火箭彈，才能癱瘓各空軍基地。對防空飛彈陣地則需在兩小時內動用二八八枚彈道飛彈，同時以六十八枚反輻射飛彈及火箭炮發動飽和攻擊。

高志榮分析，共軍要對台發動飛彈襲擊，光是第一波打擊就要八百多枚彈道飛彈，不過我國擁有的雄二Ｅ巡弋飛彈等，可能對其反制。高志榮強調，飛彈攻擊均必須依靠導引技術及必要電子戰作為掩護，因此我方的電戰反制能力也必須同步跟上。

對台 中共 共軍 解放軍 國防部 彈道飛彈

延伸閱讀

以愛國者飛彈自爆為例 前國安局長李翔宙：防空作戰重點在訓練

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

自稱遭美1200枚飛彈對準 委內瑞拉嗆川普若攻擊「雙手沾鮮血」

相關新聞

黃國昌爆中科院九鵬基地標案機密遭兜售 中科院送檢偵辦

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天透過臉書爆料表示，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億元，然而經...

中科院2.4億標案機密文件叫價逾10萬 索一成回扣

民眾黨主席黃國昌昨爆料，中科院內部人員有人拿著「中科院鵬園院區建置智慧型監視指管系統網電基礎工程」標案機密文件，大剌剌地...

反制共軍飛彈 專家籲購電戰機、爭取加入金穹

中共今天舉行大閱兵，台灣智庫昨舉行「中國解放軍火箭軍及海空對台威脅與因應研討會」，與會專家指出，共軍對台部署超過一千枚短...

審計部點名中科院 檢討採購陸零附件

民眾黨立院黨團總召黃國昌爆料，有中科院內部人員拿著採購標案機密資料，四處向廠商兜售，事涉重要的中科院基地營區安全設施，更...

中科院洩密事件…藍批國家機器敗壞 白譏難怪匪諜一堆

民眾黨立委黃國昌昨天爆料，指有中科院內部人員拿著院內的標案機密文件，四處向廠商兜售要錢。國民黨立委林沛祥表示，這是整個國...

廣角鏡／海鯤艦 夜航測試

國造潛艦海鯤號昨天傍晚移出台船乾塢，準備進行下階段外海潛航測試，吸引許多軍事迷到制高點搶拍。由於台船移泊作業十分謹慎，動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。