審計部點名中科院 檢討採購陸零附件
民眾黨立院黨團總召黃國昌爆料，有中科院內部人員拿著採購標案機密資料，四處向廠商兜售，事涉重要的中科院基地營區安全設施，更牽扯出此案傳出伺服器主機有紅色供應鏈產品、下包廠商欠薪等負面消息。事實上，審計部七月公布的總決算審核報告中，就曾針對中科院採購的零附件來源不明、甚至來自大陸地區等問題，要求中科院檢討改善。
對審計部指陳的意見，國防部回覆表示，將與權責單位，共同研議妥適之精進措施。
