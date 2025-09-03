中科院2.4億標案機密文件叫價逾10萬 索一成回扣

民眾黨主席黃國昌昨爆料，中科院內部人員有人拿著「中科院鵬園院區建置智慧型監視指管系統網電基礎工程」標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，背後還涉及一整串軍事採購弊案。

據了解，早在四月檢憲調即接獲檢舉，中科院內部人員以十餘萬元兜售文件，保證參照文件規格投標，鐵定可拿下二點四億元的標案，並索要約一成回扣及名車，案涉貪汙及洩密，已由桃檢立案偵辦，中科院前天也公告撤銷此標案。

中科院近年執行全台二百八十四處重要營區智慧警監系統建置案，總經費逾百億元，特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效果，鵬園院區（屏東九鵬飛彈營區）是其中一案，因是台灣尖端國防武器的測試地點，園區機敏性高。

不過，該標案自執行以來，陸續傳出負面消息，如伺服器主機傳出有大陸供應鏈產品，還爆出下包廠商欠薪等糾紛。

本報掌握，早在今年四、五月就傳出有警監系統標案資料外流，檢憲調及民眾黨地方黨部都有掌握。外流資料除中科院鵬園院區工程管制會議裁示內容，還包含九鵬營區的空照位置圖、營區機電設備等位置，還有特定設備規格、適用廠商等，若依內部會議裁定規格投標，得標機會不小。

據了解，該項機密資料被內部人員以八萬至廿萬元兜售，並宣稱按內容投標，鐵定拿下標案，有廠商收到資料後，對方另索要工程款一成回扣及名車，以中科院鵬園院區標案總額二點四億元計算，回扣逾二千萬元。

