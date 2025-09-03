聽新聞
0:00 / 0:00

中科院2.4億標案機密文件叫價逾10萬 索一成回扣

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
立委黃國昌昨天踢爆中科院有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。圖／取自黃國昌臉書
立委黃國昌昨天踢爆中科院有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。圖／取自黃國昌臉書

民眾黨主席黃國昌昨爆料，中科院內部人員有人拿著「中科院鵬園院區建置智慧型監視指管系統網電基礎工程」標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，背後還涉及一整串軍事採購弊案。

據了解，早在四月檢憲調即接獲檢舉，中科院內部人員以十餘萬元兜售文件，保證參照文件規格投標，鐵定可拿下二點四億元的標案，並索要約一成回扣及名車，案涉貪汙及洩密，已由桃檢立案偵辦，中科院前天也公告撤銷此標案。

中科院近年執行全台二百八十四處重要營區智慧警監系統建置案，總經費逾百億元，特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效果，鵬園院區（屏東九鵬飛彈營區）是其中一案，因是台灣尖端國防武器的測試地點，園區機敏性高。

不過，該標案自執行以來，陸續傳出負面消息，如伺服器主機傳出有大陸供應鏈產品，還爆出下包廠商欠薪等糾紛。

本報掌握，早在今年四、五月就傳出有警監系統標案資料外流，檢憲調及民眾黨地方黨部都有掌握。外流資料除中科院鵬園院區工程管制會議裁示內容，還包含九鵬營區的空照位置圖、營區機電設備等位置，還有特定設備規格、適用廠商等，若依內部會議裁定規格投標，得標機會不小。

據了解，該項機密資料被內部人員以八萬至廿萬元兜售，並宣稱按內容投標，鐵定拿下標案，有廠商收到資料後，對方另索要工程款一成回扣及名車，以中科院鵬園院區標案總額二點四億元計算，回扣逾二千萬元。

機密 文件 中科院 黃國昌

延伸閱讀

部基醫院中元法會！法師院區遍灑甘露...祈求病人早日康復 安定身心

中科院遭爆內部人員洩密！林沛祥喊話「嚴格調查」：這是國家機器敗壞

空軍神箭營區官兵上網簽賭 新北檢聲請簡易判決

黃國昌筆誤中科院「財團法人」 林秉宥：基本常識都沒有的監督

相關新聞

黃國昌爆中科院九鵬基地標案機密遭兜售 中科院送檢偵辦

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天透過臉書爆料表示，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億元，然而經...

中科院2.4億標案機密文件叫價逾10萬 索一成回扣

民眾黨主席黃國昌昨爆料，中科院內部人員有人拿著「中科院鵬園院區建置智慧型監視指管系統網電基礎工程」標案機密文件，大剌剌地...

反制共軍飛彈 專家籲購電戰機、爭取加入金穹

中共今天舉行大閱兵，台灣智庫昨舉行「中國解放軍火箭軍及海空對台威脅與因應研討會」，與會專家指出，共軍對台部署超過一千枚短...

審計部點名中科院 檢討採購陸零附件

民眾黨立院黨團總召黃國昌爆料，有中科院內部人員拿著採購標案機密資料，四處向廠商兜售，事涉重要的中科院基地營區安全設施，更...

中科院洩密事件…藍批國家機器敗壞 白譏難怪匪諜一堆

民眾黨立委黃國昌昨天爆料，指有中科院內部人員拿著院內的標案機密文件，四處向廠商兜售要錢。國民黨立委林沛祥表示，這是整個國...

廣角鏡／海鯤艦 夜航測試

國造潛艦海鯤號昨天傍晚移出台船乾塢，準備進行下階段外海潛航測試，吸引許多軍事迷到制高點搶拍。由於台船移泊作業十分謹慎，動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。