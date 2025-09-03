聽新聞
黃國昌爆中科院九鵬基地標案機密遭兜售 中科院送檢偵辦

聯合報／ 記者林銘翰曾增勳／連線報導
立委黃國昌昨天踢爆中科院辦理鵬園院區（屏東九鵬飛彈營區）建置智慧型監視指管系統網電基礎工程標案，有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。本報資料照片
立委黃國昌昨天踢爆中科院辦理鵬園院區（屏東九鵬飛彈營區）建置智慧型監視指管系統網電基礎工程標案，有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。本報資料照片

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天透過臉書爆料表示，中科院負責產製、維修國軍各項武器系統，每年取得的預算高達近千億元，然而經常不受政府採購法等相關規範，自成體系地辦理相關招標採購，更有內部人員拿著標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢。

黃國昌踢爆，中科院在過去幾個月當中，竟然有內部人員拿著「鵬園院區智慧監控指管系統」的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，行徑之乖張令人不敢置信，「更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。」鵬園院區正是被稱為「台版51區」的九鵬基地。

針對黃國昌爆料，中科院表示，院內安全系統日前發現資料複印異常，經初步調查，已於八月十四日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦。相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密；公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。

黃國昌指出，中山科學研究院不僅執行國防部各軍種的委託研究，更負責產製、維修國軍各項武器系統，每年從國防部取得的預算高達近千億元，可謂在我國國防自主上扮演關鍵角色，中科院的標案機密資訊，豈是可以拿來進行兜售。

黃國昌表示，中科院以「財團法人」的型態組織，然而各項高額經費的採購，經常不受政府採購法等相關規範的管制，自成體系地辦理招標採購，而內部控管卻是一塌糊塗，不僅成為滋生貪腐弊案的溫床，更可能因此洩漏重要國防機密。

黃國昌說，請問國防部長兼中科院董事長顧立雄，這些為謀私利罔顧國安的貪腐劣行，國防部是都不知情，還是睜一隻眼閉一隻眼，有錢大家撈？不過，黃國昌先是在貼文點名中科院為「財團法人」，然而實則為隸屬國防部監督的「行政法人」，他事後也在留言區坦承筆誤，並且修正貼文。

中科院指出，全案係內部安全機制主動發掘，已進入司法偵辦，所謂「國防部不知道，睜一隻眼、閉一隻眼」等內容並非事實。

立委黃國昌昨天踢爆中科院辦理鵬園院區（屏東九鵬飛彈營區）建置智慧型監視指管系統網電基礎工程標案，有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。圖／取自黃國昌臉書
立委黃國昌昨天踢爆中科院辦理鵬園院區（屏東九鵬飛彈營區）建置智慧型監視指管系統網電基礎工程標案，有內部人員拿著標案機密文件向廠商兜售。圖／取自黃國昌臉書

