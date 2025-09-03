廣角鏡／海鯤艦 夜航測試

國造潛艦海鯤號昨天傍晚移出台船乾塢，準備進行下階段外海潛航測試，吸引許多軍事迷到制高點搶拍。由於台船移泊作業十分謹慎，動員近百位工程人員，海面上有陸戰隊官兵及港警進行戒備，整個作業從白天進行到黑夜，也讓海鯤潛艦進行難得一見的夜航測試，帆罩上的左右航行燈都亮起，而台船新建的奮進魔鬼魚號無人艇也剛好在台船碼頭外進行測試，意外與海鯤潛艦同框亮相，讓許多軍事迷快門按不停。

