海鯤號潛艦移泊傳將潛航測試 台船：按計畫實施不評論

國造潛艦海鯤號今天晚間自乾塢移泊至高雄港第91號碼頭，由於先前已執行過海上浮航測試，外界關注是否將進行50公尺的潛航測試。台船對此回應，按計畫進行，沒有其他評論。

海鯤號7月3日執行第3次海上測試（SAT）的浮航測試後，便進入乾塢實施檢整並測試。不過，海鯤號今晚7時左右自乾塢移泊至高雄港第91號碼頭，外界關注是否將啟動潛航測試；台船對此回應，按計畫進行，沒有其他評論。

針對測試流程，海軍參謀長邱俊榮日前在立法院外交及國防委員會備詢指出，海上測試階段會先進行海上浮航測試，基本上會執行3到4次，浮航測試後進行裝備調整、調校，包含塢內必要工程，再接續後續潛水測試。

邱俊榮指出，預期潛水測試的深度大概是50公尺，完成潛水試航之後，會進入深水200公尺左右的要求規範，完成這三樣測試後，還會加上必要的作戰測試完成全部的海上測試。

根據115年度國防預算書披露，原型艦海鯤號預算，總經費為新台幣493億6170萬元（108年至118年持續預算），115年度為1億4312萬元。

