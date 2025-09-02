快訊

蕾拉無預警宣布離婚！和湯宇「和平結束婚姻」

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

海鯤號潛艦移泊傳將潛航測試 台船：按計畫實施不評論

中央社／ 台北2日電
國造潛艦海鯤號今天傍晚移出台船乾塢準備進行下一階段測試，整個作業一直從白天進行到黑夜，也讓海鯤潛艦進行難得一見的夜航測試。聯合報系資料照，記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號今天傍晚移出台船乾塢準備進行下一階段測試，整個作業一直從白天進行到黑夜，也讓海鯤潛艦進行難得一見的夜航測試。聯合報系資料照，記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號今天晚間自乾塢移泊至高雄港第91號碼頭，由於先前已執行過海上浮航測試，外界關注是否將進行50公尺的潛航測試。台船對此回應，按計畫進行，沒有其他評論。

海鯤號7月3日執行第3次海上測試（SAT）的浮航測試後，便進入乾塢實施檢整並測試。不過，海鯤號今晚7時左右自乾塢移泊至高雄港第91號碼頭，外界關注是否將啟動潛航測試；台船對此回應，按計畫進行，沒有其他評論。

針對測試流程，海軍參謀長邱俊榮日前在立法院外交及國防委員會備詢指出，海上測試階段會先進行海上浮航測試，基本上會執行3到4次，浮航測試後進行裝備調整、調校，包含塢內必要工程，再接續後續潛水測試。

邱俊榮指出，預期潛水測試的深度大概是50公尺，完成潛水試航之後，會進入深水200公尺左右的要求規範，完成這三樣測試後，還會加上必要的作戰測試完成全部的海上測試。

根據115年度國防預算書披露，原型艦海鯤號預算，總經費為新台幣493億6170萬元（108年至118年持續預算），115年度為1億4312萬元。

碼頭 潛艦 海鯤號 高雄港 國防預算

延伸閱讀

2025麗星郵輪高雄出發全新航線！探索星號爽搭四大路線總整理：菲律賓、越南、沖繩全收錄

海巡追加預算獲通過 管碧玲樂喊：通知船廠不必賒帳了

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

相關新聞

退輔會舉辦抗戰勝利80周年紀念大會 16位參戰老兵共聚一堂

國軍退除役官兵輔導委員會今天舉辦「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利80周年大會」，邀請16位曾經參與抗戰的老兵齊聚一堂。退輔...

提2日是「海軍節」…賴總統又叫錯了？軍中節日、紀念日學問眉角多

賴總統今天主持軍人節表揚大會，特意提到9月2日是海軍節，不過海軍並無正式制定9月2日為海軍節，而是不成文地將這一天訂為台...

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

九三軍人節前夕，賴清德總統今主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，10分鐘致詞中，僅一次提到今年是二次大戰終戰80周年...

海鯤號潛艦移泊傳將潛航測試 台船：按計畫實施不評論

國造潛艦海鯤號今天晚間自乾塢移泊至高雄港第91號碼頭，由於先前已執行過海上浮航測試，外界關注是否將進行50公尺的潛航測試...

影／潛艦海鯤號夜航測試引人注目 意外與台船無人艇同框

國造潛艦海鯤號今天傍晚移出台船乾塢，準備進行下階段外海潛航測試，吸引許多軍事迷到制高點搶拍，由於台船移泊作業十分謹慎，動...

以愛國者飛彈自爆為例 前國安局長李翔宙：防空作戰重點在訓練

曾擔任陸軍飛彈指揮部指揮官的前國安局長李翔宙今天表示，防空作戰已是現代化戰爭的最前端，而防空作戰落實在部隊平時的訓練與保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。